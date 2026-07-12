Inglaterra se convirtió este sábado en el primer semifinalista del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro que se definió en el alargue y tuvo a Jude Bellingham como gran figura.

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El conjunto noruego sorprendió en el primer tiempo con un gol de Andreas Schjelderup, que abrió el marcador y alimentó la ilusión de la selección revelación del certamen. Sin embargo, antes del descanso apareció Bellingham para igualar el encuentro en una jugada que generó polémica, ya que los noruegos reclamaron que la pelota había impactado previamente en el cable de la cámara aérea.

En el complemento, Noruega llegó a convertir el que podía ser el 2-1, pero el tanto fue anulado tras la revisión del VAR. Inglaterra mantuvo la presión y el partido se extendió al tiempo suplementario.

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Apenas comenzado el alargue, Bellingham volvió a aparecer. El mediocampista aprovechó un rebote largo del arquero Örjan Nyland y definió para sellar el 2-1 definitivo, su séptimo gol en el torneo.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Además de la actuación de su figura, Inglaterra logró neutralizar a Erling Haaland, que tuvo escasa participación y fue reemplazado antes del cierre del tiempo extra.

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Con este resultado, el seleccionado inglés avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Suiza, que se disputará este sábado.