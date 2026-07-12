Video: los dos goles del imparable Bellingham que metieron a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026
Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega en el alargue con un doblete de Jude Bellingham. El mediocampista fue la figura de la remontada, llegó a siete goles y se consolidó como uno de los máximos artilleros del torneo. Ahora esperan por Argentina o Suiza.
Inglaterra se convirtió este sábado en el primer semifinalista del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro que se definió en el alargue y tuvo a Jude Bellingham como gran figura.
El conjunto noruego sorprendió en el primer tiempo con un gol de Andreas Schjelderup, que abrió el marcador y alimentó la ilusión de la selección revelación del certamen. Sin embargo, antes del descanso apareció Bellingham para igualar el encuentro en una jugada que generó polémica, ya que los noruegos reclamaron que la pelota había impactado previamente en el cable de la cámara aérea.
En el complemento, Noruega llegó a convertir el que podía ser el 2-1, pero el tanto fue anulado tras la revisión del VAR. Inglaterra mantuvo la presión y el partido se extendió al tiempo suplementario.
Apenas comenzado el alargue, Bellingham volvió a aparecer. El mediocampista aprovechó un rebote largo del arquero Örjan Nyland y definió para sellar el 2-1 definitivo, su séptimo gol en el torneo.
Además de la actuación de su figura, Inglaterra logró neutralizar a Erling Haaland, que tuvo escasa participación y fue reemplazado antes del cierre del tiempo extra.
Con este resultado, el seleccionado inglés avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Suiza, que se disputará este sábado.
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