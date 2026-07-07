Mundial: 2026: La Selección Argentina enfrenta a Egipto por un lugar en los cuartos de final
Este martes, a las 13.00, la albiceleste se medirá con el conjunto africano en el Atlanta Stadium, con arbitraje del francés François Letexier. El ganador se enfrentará con quien se quede con la llave entre Colombia y Suiza.
La Selección Argentina enfrenta este martes desde las 13.00 a Egipto en el marco la última jornada de choques por los octavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El partido se juega desde las 13.00 (hora Argentina) en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.
El ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor de Colombia vs. Suiza, que se medirán más tarde.
Vale destacar que como el equipo dejó algunas dudas en duelo contra Cabo Verde, el Lionel Scaloni impulsó al menos tres cambios, uno de los cuales fue confirmado por el entrenador en la conferencia de prensa con el ingreso de Leandro Paredes. Se prevé que Julián Álvarez también esté desde el arranca al igual que Nicolás Tagliafico.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión