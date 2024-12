La primera edición de la nueva máxima competición de clubes de la FIFA se disputará en Estados Unidos, del 15 de junio al 13 de julio de 2025.

Un total de 32 equipos de cada una de las seis confederaciones internacionales (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC y UEFA) competirán en el torneo, con una fase de grupos compuesta por ocho grupos de cuatro equipos por grupo que juegan en un formato de todos contra todos a partido único.

Los dos primeros equipos de cada grupo pasan a octavos de final. Una fase eliminatoria directa a partido único desde los octavos de final hasta la final. No hay partido por el tercer puesto.

El Mundial de Clubes 2025 arrancará y acabará en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. Las otras once sedes del torneo son el Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), el Estadio Bank of America (Charlotte), el Estadio TQL (Cincinnati), el Estadio Rose Bowl (Pasadena), el Estadio Hard Rock (Miami), el GEODIS Park (Nashville), el Estadio Camping World (Orlando), el Estadio Inter&Co (Orlando), el Lincoln Financial Field (Filadelfia), el Lumen Field (Seattle) y el Audi Field (Washington, D.C.).

Partido Inaugural

Inter Miami (EE.UU., Concacaf) vs. Al-Ahly (Egipto, CAF); 15 de junio, estadio Met Life New Jersey

Los grupos de Boca y River

Grupo C

Bayern Munich (Alemania, UEFA)

Auckland City (Nueva Zelanda, AFC)

Boca Juniors (Argentina, Conmebol)

Benfica (Portugal, UEFA)

Grupo E

River Plate (Argentina, Conmebol)

Urawa Red Diamonds (Japón, AFC)

Monterrey (México, Concacaf)

Inter de Milan (Italia, UEFA)

Todos tienen días, hora y estadio a confirmar