Los tres partidos de la fase de grupo de la Scaloneta fueron los más requeridos de todo el mundial (junto con el cotejo inaugural), generando cierta sorpresa. No obstante, no todos los compradores de los tickets piensan viajar a Qatar y la alta demanda no se debe sólo al amor por el fútbol.

La situación obedece, en parte, al negocio de reventa de entradas, un negocio en dólares, a precios exorbitantes y que puede apreciarse fácilmente en redes sociales.

Con el Mundial de Brasil 2014, muchos argentinos vieron explícitamente las grietas que deja FIFA a la hora de promover la solicitud de los tickets. Esta tendencia se fue consolidando en Rusia 2018 y ahora con Qatar es verdaderamente un escándalo: Muchos que quieren viajar a ver a la selección de Messi sin tickets y otros tantos con 10, 15 y hasta 20 entradas para revender.

Los precios que se manejan son muy altos. Un ticket categoría 3 en fase inicial cuesta de manera oficial alrededor de 80 dólares (se vende en moneda qatarí). En los grupos de Facebook se ofrecen hasta por mil dólares.

El negocio es perfecto, ya que si bien FIFA dice cada mundial que exigirá que cada persona tenga su nombre escrito en el ticket (es decir, que no haya comprado la entrada de otro), luego jamás lo cumple (ya que quedarían los estadios semivacíos, por lo menos cuando juega Argentina).

Falta menos de 4 meses para que comience la Copa, pero algunos cuantos vivos parece que ya ganaron de antemano.