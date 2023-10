El seleccionado argentino, Los Pumas, en una de las actuaciones más dramáticas de su historia, consiguió su clasificación a las semifinales del Mundial de rugby por tercera vez en la historia, tras vencer esta tarde a Gales por 29-17 en un partido de cuartos de final disputado en el Stade de Marsella.



El equipo dirigido por Michael Cheika revirtió un marcador desfavorable hasta el minuto 57 con dos tries de los ingresados Joel Sclavi y Nicolás Sánchez en el tramo final del juego, ambos convertidos por Emiliano Boffelli.



El propio Sánchez, máximo anotador histórico de Los Pumas en la Copa del Mundo, decoró el heroico triunfo con un último penal ante el delirio de los miles de argentinos que asistieron al tradicional Velodrome marsellés.



Gales se fue en ventaja al descanso (10-6) y también lo estuvo al promediar la parte final gracias al aporte de su apertura Dan Biggar, autor de un try, dos penales y una conversión, y de Tomos Williams, responsable del otro try de su equipo.



Argentina se mantuvo en partido con cuatro penales de Boffelli, entre el final de la primera parte y el inicio de la segunda, lo que abrió paso a los mejores momentos del equipo en el partido.



Los Pumas volverán a jugar el viernes a las 16:00 en el Stade de France, en Saint-Denis (en el suburbio norte de París), donde esta tarde, en el mismo horario, quedará definido su rival cuando se enfrenten el local Francia y los All Blacks de Nueva Zelanda.



Argentina buscarán el pase al último partido de la competencia por primera vez, luego de perder las semifinales en las ediciones 2007 (tercero) y 2015 (cuarto).