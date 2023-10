El seleccionado de Los Pumas perdió con Nueva Zelanda 44 a 6, en la semifinal del Mundial de rugby Francia 2023, que se jugó en el Stade de France de Saint-Denis.

El equipo dirigido por el australiano Michael Cheika abrió el marcador a través del penal ejecutado por Emiliano Boffelli (3m), en un inicio marcado por el empuje argentino.

Pero en forma rápida y contundente Nueva Zelanda se adelantó en el campo y consiguió revertirlo a través de los tries de Will Jordan (10m) y Jordie Barrett (16m). Richie Mo'unga amplió la ventaja con un try-conversión (12m) y falló en su segunda oportunidad, cuando la patada no encontró la H. Boffelli (34m) descontó para Los Pumas con un nuevo penal que acortó distancias de cara al segundo tiempo, mientras que Mo'unga, con un penal (38m), y Shannon Frizell, con un try (41m), frenaron el impulso argentino que pudo haber sufrido otro try-conversión, pero se benefició con la patada fallida de Mo'unga.

En el segundo tiempo la diferencia no hizo más que agigantarse. Aaron Smith, Shannon Frizell y Will Jordan por 2 marcaron otros cuatro tries. Mo'unga anotó dos conversiones.

El ganador de este cruce jugará la final a la espera del partido entre Inglaterra y Sudáfrica, el vigente campeón, a partir de las 16, hora argentina. En tanto que Argentina juega por el bronce el próximo 17 de octubre, que ya ganó en Francia 2007.