Municipales bonaerenses lanzaron plan de lucha con piquetes en Ruta 6 y 205
En reclamo de aumento salarial, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) comenzó este lunes una medida de fuerza con cortes sobre las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas. Las protestas continuarán en distintos puntos de la Provincia, advirtieron.
Los municipales bonaerenses lanzaron un plan de lucha con foco en Cañuelas. Reclaman aumentos salariales, el fin de la precarización laboral y la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal.
La primera medida fue impulsada por sindicatos pertenecientes a una de las regionales Centro y a la Regional Conurbano Oeste de la organización. La protesta, que incluyó piquetes, forma parte del programa de acciones anunciado por el secretario general de FeSiMuBo, Hernán Doval, durante las reuniones regionales desarrolladas en distintos puntos de la Provincia.
En este marco, Doval anticipó que las medidas no quedarán limitadas a las acciones tradicionales del sindicalismo y definió el programa como “total o integral, permanente y prolongado”.
Con los bloqueos realizados en Ruta 6 y 205, los municipales abrieron un conflicto que podría intensificarse si no existen respuestas a los reclamos salariales, laborales y a la convocatoria del Consejo del Empleo Municipal.
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