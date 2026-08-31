Beto Orlando, cuyo nombre completo era Alberto Orlando Otero, falleció en las últimas horas de este 31 de agosto, cuando estaba próximo a cumplir 80 años.

Ads

Su fallecimiento generó conmoción entre sus seguidores y en el ambiente de la música, donde Orlando desarrolló una carrera artística que alcanzó gran popularidad especialmente durante las décadas de los setenta y ochenta, hasta los años noventa.

Sus canciones y su estilo forman parte del recuerdo de varias generaciones que crecieron escuchando música romántica argentina.

Ads

“Beto” había nacido el 4 de septiembre de 1946 en Las Flores, provincia de Buenos Aires, hijo de María Delgado y Francisco Otero. Ya de pequeño, a la edad de 7, se trasladó a la ciudad de La Plata donde residía actualmente.

A inicios de los años setenta conformó el grupo “Los 4 Soles”, con los que grabó sus primeros éxitos como "No me des tu Adiós mi Amor", su primer simple, y luego “Dios del Olvido” por el cual recibieron su primer Disco de Oro. Desde allí lanzó su carrera solista obteniendo el reconocimiento del público y colegas.

Ads

Estaba hace un tiempo alejado de los escenarios, producto de haber sufrido de dos ACV (accidente cerebrovascular), donde el segundo de ellos le había dejado importantes dificultades para recuperarse, al punto de impedirle continuar con su actividad artística, informó El Liberal.