El actor con más de 60 años de trayectoria, Luis Brandoni, murió este lunes 20 de abril por la madrugada. Estaba internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Villa Crespo desde el sábado 11, cuando sufrió un accidente doméstico que le provocó un hematoma y requirió hospitalización.

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Su estado se fue deteriorando paulatinamente y en las últimas horas Multiteatro confirmó el fallecimiento del artista.

Vale destacar que Brandoni también tuvo un rol activo en la vida sindical y política de la Argentina, luchando por la defensa de los actores y promoviendo las ideas de la Unión Cívica Radical, espacio por el que fue Diputado Nacional en representación de la Provincia de Buenos Aires.

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Ha protagonizado éxitos icónicos tanto en la pantalla grande como chica. En cine, integró elencos de películas clásicas como Esperando la carroza, Made in Argentina, Un lugar en el mundo y Cien veces no debo, entre otras. En TV encabezó Mi cuñado, En terapia y la serie Nada, donde compartió elenco con Robert De Niro.

⚫️ Murió Luis Brandoni.

Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable.

Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario.

Hoy es un día muy triste para nuestra cultura. — Multiteatro (@multiteatro) April 20, 2026

🎂 Luis Brandoni está cumpliendo 86 años en el día de hoy https://t.co/YY3OLbxhrJ pic.twitter.com/FgbOOhKI40 — El videoclub argento (@videoclubarg) April 18, 2026

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