Murió el actor Luis Brandoni
El reconocido artista y ex Diputado tenía 86 años. Había sido internado luego de sufrir una caída en su casa. Dolor en el ambiente cultural y político argentino.
El actor con más de 60 años de trayectoria, Luis Brandoni, murió este lunes 20 de abril por la madrugada. Estaba internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Villa Crespo desde el sábado 11, cuando sufrió un accidente doméstico que le provocó un hematoma y requirió hospitalización.
Su estado se fue deteriorando paulatinamente y en las últimas horas Multiteatro confirmó el fallecimiento del artista.
Vale destacar que Brandoni también tuvo un rol activo en la vida sindical y política de la Argentina, luchando por la defensa de los actores y promoviendo las ideas de la Unión Cívica Radical, espacio por el que fue Diputado Nacional en representación de la Provincia de Buenos Aires.
Ha protagonizado éxitos icónicos tanto en la pantalla grande como chica. En cine, integró elencos de películas clásicas como Esperando la carroza, Made in Argentina, Un lugar en el mundo y Cien veces no debo, entre otras. En TV encabezó Mi cuñado, En terapia y la serie Nada, donde compartió elenco con Robert De Niro.
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