La tragedia que conmocionó a San Pedro hace diez días tuvo este martes un desenlace fatal. Lucas Tommasi, el chofer del camión cisterna que explotó en una estación de servicio de la ciudad, falleció tras permanecer internado en grave estado como consecuencia de las severas quemaduras que sufrió durante el accidente.

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El trabajador, de 43 años, era empleado de la firma Jorge Caso S.A. y había resultado gravemente herido durante la explosión ocurrida el 27 de junio en la estación de servicio ubicada sobre avenida Sarmiento al 2500.

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Tras ser asistido de urgencia en el hospital local, fue derivado al Centro Integral Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado en terapia intensiva. Según se había informado, presentaba quemaduras en el 70% de su cuerpo y durante su internación fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas.

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En los últimos días, familiares habían señalado que su estado continuaba siendo crítico pese a la evolución que mostraba tras las operaciones. Sin embargo, este martes se confirmó su fallecimiento, luego de diez días de lucha.

El accidente ocurrió cuando un camión cisterna estalló dentro del predio de la estación de servicio, provocando un incendio de gran magnitud. Testigos habían relatado a LANOTICIA1.COM que el momento más dramático se vivió cuando el trabajador, envuelto en llamas, logró arrojarse desde la parte superior de la cisterna mientras intentaba quitarse la ropa incendiada.

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La explosión movilizó a Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal de Tránsito y equipos de emergencia, que lograron controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran al resto de la estación de servicio. El hecho había generado una profunda conmoción en la ciudad por la magnitud de la explosión y la gravedad de las lesiones sufridas por el conductor.