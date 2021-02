Por Ramiro Pablo Gómez

El ex presidente nacional, Carlos Menem, falleció a los noventa años tras pasar un largo tiempo internado. El riojano asumió el máximo cargo político en 1989 luego de suceder al radical, Raúl Alfonsín. Fue presidente durante una década (1989-1999) y su periodo se recuerda como “la década menemista”.

También fue gobernador de la provincia de La Rioja en los períodos 1973-1976 y 1983-1989. Desde 2005 hasta 2021 senador nacional, representando a la misma provincia.

La larga década menemista

Llegó a la presidencia en 1989 en un contexto de hiperinflación que obligó a Raúl Alfonsín a adelantar su salida. Carlos Menen aparecía como un gobernador con pinta de “caudillo”, mirada federal y las banderas peronistas de la “justicia social” como guías de gobierno.

Al asumir, su gestión giró hacia un neoliberalismo que incluyo la privatización de empresas públicas, la desregulación del sistema financiero, la convertibilidad monetaria (1 peso = 1 dolar), un poder judicial con mayoría automática, una deuda externa histórica y hechos de corrupción constantes de una década que dejó huellas económicas, sociales, políticas y culturales en la sociedad argentina.

El segundo mandato de su presidencia mostró las consecuencias de las políticas aplicadas durante los primeros años de la década del noventa. La recesión económica era cada vez más notoria, la deuda externa ya era un problema y la ficción de un “país del primer mundo” que se intentó simular en esos primeros años a costa de endeudamiento y liquidación de empresas nacionales se estrelló contra una realidad que derivó en una de las crisis más grandes de la historia nacional, la del 2001.

En ese paréntesis, entre 1999 y 2001 asumió la presidencia el partido radical encabezado por Fernando de la Rúa. Esos dos años fueron una continuidad de las policías que aplicó el menemismo, incluso con el mismo ministro de economía, Domingo Cavallo.

Con niveles de pobreza superior al 50%, una tasa de desempleo dramática, una deuda externa impagable y una moneda sin valor, el gobierno radical no dio la talla para ese momento histórico, empeoró la situación y respondió con una represión generalizada que terminó con De la Rúa huyendo en helicóptero y las calles convulsionadas con detenidos, muertos y heridos.

En definitiva, el menemismo, como política de estado, extendió sus consecuencias sobre el gobierno radical que no supo, no quiso, no pudo, cambiar un rumbo que derivó en el estrepitoso quiebre nacional recordado como la crisis del 2001.