Murió el hombre que había sufrido graves quemaduras tras la explosión en un local de comidas en Ezpeleta
La víctima tenía 32 años y trabajaba como cocinero en la rotisería que se incendió durante los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta. Había sufrido quemaduras en el 90% del cuerpo. El Municipio de Quilmes confirmó la noticia a través de sus redes sociales.
La Municipalidad de Quilmes informó el fallecimiento de Nahuel Aguilar, de 32 años, mediante una publicación en sus redes sociales. "El Municipio de Quilmes expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nahuel Aguilar. Nuestro más sentido pésame a su familia y sus seres queridos", expresó el mensaje oficial.
Aguilar trabajaba como cocinero en la rotisería ubicada en la esquina de avenida Centenario y Bogotá, donde se produjo la explosión. Había sufrido quemaduras en aproximadamente el 90% de su cuerpo y complicaciones por la inhalación de monóxido de carbono. Permanecía internado en el Hospital de Quilmes, con pronóstico reservado.
El siniestro ocurrió alrededor de las 22.00 del domingo, mientras se desarrollaban los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta. En ese momento, había una importante cantidad de vecinos en las calles y el grupo de cumbia Los Leales acababa de comenzar su presentación en un escenario ubicado a pocos metros del comercio.
La explosión provocó siete heridos, entre ellos una niña de 11 años. Tras el episodio, se suspendió el espectáculo y se evacuó el sector para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Bomberos, ambulancias y personal sanitario participaron del operativo de asistencia.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad bonaerense, Aguilar se encontraba cambiando una garrafa de gas cuando se produjo la explosión.
Las circunstancias del hecho son materia de investigación. La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 22, que interviene bajo la carátula de lesiones culposas y dispuso los peritajes correspondientes para determinar cómo se produjo el estallido.
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