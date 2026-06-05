El intendente de Castelli, Francisco Echarren, expresó su pesar por la muerte de Indio Solari, ocurrida este viernes a los 77 años en Parque Leloir. A través de sus redes sociales, el jefe comunal destacó el compromiso social y político que caracterizó al histórico referente del rock argentino.

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La noticia del fallecimiento del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota generó una profunda conmoción en el mundo de la música, la política y la cultura. Solari fue una de las figuras más influyentes de la escena nacional y en los últimos años atravesó una dura lucha contra el Parkinson.

"Se nos fue el Indio. Un tipo que siempre le cantó a los que la pasan mal, que no le tuvo miedo al poder y que nunca se puso del lado de los que mandan", escribió Echarren al despedir al artista.

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En su mensaje, el intendente resaltó además el rol que tuvo el músico como voz crítica frente a las injusticias sociales. "En un tiempo donde muchos se callan, se acomodan o miran para otro lado, él fue una de las pocas voces que siempre incomodó. Que habló de la realidad y de los que el sistema deja afuera", señaló.

Finalmente, Echarren definió a Solari como "un grande" y aseguró que su legado permanecerá vigente. "Un grande que extrañaremos siempre", concluyó.

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La muerte del Indio Solari cierra un capítulo fundamental de la historia del rock argentino. Su obra, tanto con Los Redondos como en su etapa solista, trascendió generaciones y dio origen a uno de los fenómenos culturales y populares más importantes del país, con millones de seguidores que encontraron en sus canciones una forma de identidad y pertenencia.

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