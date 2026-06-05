El músico Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, murió este viernes a los 77 años. La noticia generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre millones de seguidores que durante décadas acompañaron su trayectoria artística.

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Según trascendió, el histórico cantante falleció en su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó, donde se encontraba junto a su familia. Desde hacía años enfrentaba la enfermedad de Parkinson, un diagnóstico que había hecho público en 2016 y que fue limitando progresivamente su actividad artística.

Nacido el 17 de enero de 1949, el Indio Solari se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional. Su nombre quedó ligado para siempre a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda que fundó junto a Skay Beilinson y que se transformó en un fenómeno cultural único en la Argentina.

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Con discos emblemáticos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito, Los Redondos construyeron una identidad propia que trascendió lo musical y se convirtió en una marca generacional para millones de seguidores.

Tras la separación del grupo en 2001, Solari inició una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Lejos de perder convocatoria, sus recitales se transformaron en verdaderos acontecimientos multitudinarios, llegando a reunir más de 150 mil personas en distintas ciudades del país.

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Su última presentación presencial fue en Olavarría, en marzo de 2017. Con el avance de la enfermedad, el músico fue reduciendo sus apariciones públicas, aunque nunca abandonó por completo la actividad artística. En los últimos años participó de proyectos musicales de manera virtual, lanzó nuevas composiciones y continuó escribiendo y pintando.

A lo largo de distintas entrevistas, Solari habló con sinceridad sobre el Parkinson y los desafíos que implicaba convivir con la enfermedad. En una de sus últimas declaraciones públicas había reconocido que los síntomas avanzaban, aunque aseguraba que seguía encontrando refugio en el trabajo creativo.

Dueño de letras enigmáticas, una personalidad reservada y una convocatoria pocas veces vista en la música argentina, el Indio Solari dejó una huella imborrable en la cultura popular. Su legado atraviesa generaciones y continúa vigente en miles de canciones que forman parte de la historia del rock nacional.

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Con su muerte, la Argentina despide a una leyenda. Pero también a un artista que logró construir un fenómeno irrepetible y convertirse en una referencia ineludible de la música, la contracultura y la identidad popular del país.