La comunidad de Vicente López despidió con pesar al ingeniero Oscar Fasano, reconocido vecino y miembro de la Asociación Amigos del Museo y Archivo Documental de Vicente López, institución que destacó su trayectoria y el compromiso que mantuvo durante años con la preservación de la historia local.

Ads

A través de un comunicado firmado por su presidente, Carlos R. Constenla, la asociación expresó su "profundo pesar" por el fallecimiento de Fasano y resaltó el acompañamiento que brindó a los proyectos de la institución.

Puede interesarte

Según señalaron, el ingeniero puso su experiencia y trayectoria al servicio de los objetivos fundacionales de la asociación, entre ellos la creación y consolidación de un museo para la ciudad y de un archivo documental destinado a promover la investigación y el conocimiento de la historia de Vicente López.

Ads

Desde la entidad también destacaron su compromiso permanente con la preservación del patrimonio cultural del distrito y lo definieron como un "vecino y ciudadano ejemplar", valorando especialmente su conducta y su participación en iniciativas destinadas al beneficio de la comunidad.

Oscar Fasano, extitular de la Asociación Fundadores y Pioneros de Vicente López, junto a la actual presidenta de la entidad, Ana Esperón.

"Su ausencia representa una pérdida profundamente sentida", expresaron desde la Asociación Amigos del Museo y Archivo Documental, al tiempo que remarcaron que su trayectoria, sus valores y su ejemplo continuarán presentes en el trabajo de la institución.

Ads

Finalmente, la entidad hizo llegar sus condolencias a su esposa, Susana, y a toda su familia, acompañándolos "en este doloroso momento".