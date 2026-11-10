Este martes la Cancillería del Arzobispado de La Plata confirmó la muerte de Héctor Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata, conocido por sus posiciones conservadoras y, muchas veces, reaccionarias.

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En un comunicado expresaron: "Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Mons. Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata".

El mismo lleva la firma de el Arzobispo de La Plata, Mons. Gustavo Carrara; sus Obispos Auxiliares, Mons. Alberto Bochatey, O.S.A., Mons. Jorge González y Mons. Federico Wechsung; y demás miembros del clero platense.

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"Su deceso ocurrió hoy, martes 10 de noviembre de 2026, a la edad de 83 años", se informó. Al mismo tiempo agregaron: "Agradecemos al Señor por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros".

Asimismo, se invitó "a toda la feligresía a unirse en ferviente oración por su eterno descanso, pidiendo, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, a Jesús, Buen Pastor, que lo reciba en la liturgia celestial. Elevamos también nuestras plegarias por el consuelo y la fortaleza de sus familiares y seres queridos".

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Se convirtió en arzobispo de la arquidiócesis de La Plata el 12 de junio de 2000. Antes de llegar a La Plata fue obispo auxiliar de Buenos Aires. Lo había designado Juan Pablo II el 26 de febrero de 1992.

El 26 de junio de 1998 fue nombrado obispo coadjutor de La Plata y, tras la presentación de renuncia por límite de edad de Carlos Galán, asumió formalmente como el séptimo arzobispo de la arquidiócesis de La Plata el 12 de junio de 2000, cargo que mantuvo hasta junio de 2018, cuando el papa Francisco designó a Víctor "Tucho" Fernández.

Especializado en filosofía, teología y catequesis, Aguer protagonizó diversos pronunciamientos públicos sobre temas morales y sociales de la Argentina -no exentos de polémica y llamados de atención incluso de la propia Iglesia- manteniendo posturas críticas hacia las políticas de salud sexual y reproductiva impulsadas durante distintas gestiones gubernamentales, el matrimonio igualitario sancionado en 2010, entre otras medidas.

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Inclusive ha llegado a criticar la imagen de Papá Noel: "La Navidad es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nuestro Salvador", aseguró el ex prelado durante las Fiestas de 2017 y agregó: "Acá hay un cambio subrepticio porque han reemplazado a Jesucristo por Papá Noel y no lo digo en vano. ¡No nos toquen nuestras fiestas por favor, no nos engañen!".