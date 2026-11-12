Murió en Tandil el actor Jorge Juan Montejo, recordado por su papel de "Paolo el Rockero"
El reconocido humorista, famoso por su inolvidable personaje de Paolo el Rockero, que marcó el cine y la TV de los 80 y los 90, falleció en las últimas horas de este miércoles en el Hospital Santamarina de su ciudad natal. Tenía 68 años.
Jorge Juan Montejo, el actor que personificó al legendario “Paolo el Rockero”, murió en el Hospital Santamarina de Tandil, donde permanecía internado desde hacía varios días batallando contra un cuadro de pulmonía y complicaciones en su salud.
El humorista alcanzó la fama máxima durante las décadas de 1980 y 1990, convirtiéndose en un verdadero ícono de la comedia nacional.
Con su particular estilo, su distintiva cabellera y su clásica muletilla, brilló en la televisión y participó en grandes éxitos cinematográficos de la época como Los bañeros más locos del mundo y Extermineitors, dejando una huella imborrable en el corazón de varias generaciones de argentinos.
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