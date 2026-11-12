Jorge Juan Montejo, el actor que personificó al legendario “Paolo el Rockero”, murió en el Hospital Santamarina de Tandil, donde permanecía internado desde hacía varios días batallando contra un cuadro de pulmonía y complicaciones en su salud.

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El humorista alcanzó la fama máxima durante las décadas de 1980 y 1990, convirtiéndose en un verdadero ícono de la comedia nacional.

Con su particular estilo, su distintiva cabellera y su clásica muletilla, brilló en la televisión y participó en grandes éxitos cinematográficos de la época como Los bañeros más locos del mundo y Extermineitors, dejando una huella imborrable en el corazón de varias generaciones de argentinos.

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