Fernando Confessore, uno de los meteorólogos más reconocidos de la televisión argentina, murió durante la madrugada de este viernes a los 58 años. La noticia fue confirmada por sus compañeros de Todo Noticias (TN), donde trabajaba desde hacía más de tres décadas y se había convertido en una presencia habitual para la audiencia.

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Confessore había ingresado a Artear en diciembre de 1995, luego de desempeñarse en el Servicio Meteorológico Nacional. A lo largo de su carrera, se especializó en áreas como nefoanálisis y meteorología aeronáutica, conocimientos que formaron parte de su trabajo en la señal de noticias.

La noticia generó conmoción entre sus compañeros. Mario Massaccesi, conductor de Tempraneros, fue quien comunicó el fallecimiento al aire y expresó el impacto que provocó la pérdida.

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Murió Fernando Confessore, meteorólogo de TN y eltrece https://t.co/L4A3EKsyy6 https://t.co/uwW4WUfn9k — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 16, 2026

“Todos estamos en estado de shock, no lo podemos creer”, dijo el periodista, visiblemente afectado.

Durante su despedida, Massaccesi recordó que Confessore llevaba 30 años frente a las cámaras y destacó también su costado personal. Contó que era un hombre de perfil bajo, que prefería mantener su vida privada lejos de la exposición pública, y resaltó el amor que sentía por su esposa y sus tres hijas.

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“Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer”, expresó.

El conductor también recordó la personalidad de su compañero y su pasión por Boca Juniors. Lo describió como alguien que se dedicaba plenamente a su trabajo y que dejó una huella entre quienes compartieron años con él en el canal.

“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando”, señaló Massaccesi, quien reconoció que todavía no había demasiados detalles sobre las circunstancias de su muerte.

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La despedida tuvo también una dimensión ligada a la relación que el meteorólogo había construido con el público a lo largo de los años. Sus pronósticos y alertas formaron parte de la rutina informativa de miles de hogares, en una trayectoria que se extendió durante tres décadas en la pantalla de TN.