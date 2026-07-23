La comunidad de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes, despidió al periodista Gerardo Varaldo, quien murió a los 60 años tras luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La noticia fue dada a conocer por el medio local Data Judicial, que destacó su extensa trayectoria y el compromiso que mantuvo con los vecinos de la localidad.

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Varaldo comenzó su carrera como movilero de FM Total y más tarde condujo distintos programas, entre ellos "Inquietudes", desde donde difundía reclamos vecinales, impulsaba campañas solidarias y brindaba espacios para búsquedas laborales.

Tras hacer público su diagnóstico de ELA, transformó su experiencia en una causa para visibilizar la enfermedad y reclamar un mayor acompañamiento para quienes la padecen. Incluso cuando el avance del cuadro afectó su movilidad, continuó ligado a la actividad periodística y al contacto con la comunidad.

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En octubre de 2022 había recibido un homenaje en San Francisco Solano, del que participaron familiares, amigos, colegas y vecinos en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la comunidad.

Su fallecimiento generó numerosos mensajes de despedida de colegas, instituciones y vecinos, que lo recordaron por su vocación de servicio y su aporte al periodismo local.

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