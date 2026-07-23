Murió Gerardo Varaldo, histórico periodista de San Francisco Solano que luchó contra la ELA
Tenía 60 años y convirtió su enfermedad en una causa para visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Su fallecimiento generó una profunda conmoción en la comunidad de Quilmes.
La comunidad de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes, despidió al periodista Gerardo Varaldo, quien murió a los 60 años tras luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La noticia fue dada a conocer por el medio local Data Judicial, que destacó su extensa trayectoria y el compromiso que mantuvo con los vecinos de la localidad.
Varaldo comenzó su carrera como movilero de FM Total y más tarde condujo distintos programas, entre ellos "Inquietudes", desde donde difundía reclamos vecinales, impulsaba campañas solidarias y brindaba espacios para búsquedas laborales.
Tras hacer público su diagnóstico de ELA, transformó su experiencia en una causa para visibilizar la enfermedad y reclamar un mayor acompañamiento para quienes la padecen. Incluso cuando el avance del cuadro afectó su movilidad, continuó ligado a la actividad periodística y al contacto con la comunidad.
En octubre de 2022 había recibido un homenaje en San Francisco Solano, del que participaron familiares, amigos, colegas y vecinos en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la comunidad.
Su fallecimiento generó numerosos mensajes de despedida de colegas, instituciones y vecinos, que lo recordaron por su vocación de servicio y su aporte al periodismo local.
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