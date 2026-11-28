El periodismo argentino despide a Javier Lozano, histórico cronista de TN y eltrece, quien falleció este sábado 28 de noviembre a los 66 años. Además de su extensa trayectoria profesional, tenía una pasión que lo vinculaba con el deporte bonaerense: era hincha de Estudiantes de La Plata.

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Lozano había ingresado a Artear en junio de 1987. Comenzó como periodista acreditado en Tribunales, trabajó como productor de Telenoche y luego se consolidó como cronista de TN y eltrece. También cubrió durante años la actividad en la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

En 2020 se incorporó a la redacción digital de TN.com.ar como editor, después de una extensa carrera en la calle y frente a las cámaras.

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Sus compañeros lo despidieron con palabras de reconocimiento y destacaron su compromiso, profesionalismo y calidad humana. Fuera del trabajo, el fútbol y Estudiantes de La Plata ocupaban un lugar especial en su vida.

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