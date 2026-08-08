Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, murió este viernes por la noche en un sanatorio de Rosario, a los 68 años, tras atravesar una larga enfermedad.

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Esposo de Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge fue durante décadas una figura fundamental detrás de la carrera del máximo ídolo del fútbol argentino.

Lejos de los flashes y con un perfil reservado, fue quien acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en el fútbol y asumió un rol decisivo cuando el pequeño jugador necesitó viajar a Europa para continuar con su tratamiento y desarrollar su carrera.

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El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

El hombre detrás del sueño de Messi

Jorge Messi se formó como técnico químico y durante la década del 80 comenzó a trabajar en la fábrica Acindar, donde llegó a ocupar un cargo gerencial. Pero antes había tenido sus propios sueños vinculados al fútbol: jugó como mediocampista en las inferiores de Newell's Old Boys, aunque debió abandonar la actividad para cumplir con el servicio militar.

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Cuando Lionel comenzó a destacarse en las divisiones inferiores de Newell's, su padre se convirtió en el principal impulsor para conseguir el tratamiento hormonal que necesitaba su hijo.

Ante las dificultades para obtener cobertura en Argentina, Jorge buscó alternativas y hasta intentó llevarlo a River. Las negociaciones no prosperaron y finalmente apareció la posibilidad de viajar a Barcelona.

Fue entonces cuando comenzó una de las etapas más importantes de la historia del fútbol mundial.

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Jorge consiguió negociar con el Barcelona un acuerdo extraordinario para un jugador de apenas 13 años: el club aceptó incorporar a Lionel, afrontar su tratamiento médico y brindar condiciones para que la familia pudiera instalarse en España.

Los primeros meses en Europa no fueron sencillos. La familia no terminaba de adaptarse y el futuro de Lionel en Barcelona todavía era incierto.

En ese momento, Jorge tomó una decisión que terminaría siendo determinante: se quedó junto a su hijo en España para permitirle continuar con su sueño, mientras el resto de la familia permanecía en Rosario.

Años después, Lionel recordó aquellos momentos y contó cómo ambos atravesaban las dificultades en silencio.

“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas”, recordó Messi en una entrevista de 2007.

En aquella oportunidad también contó que fue su padre quien le preguntó si quería continuar en Barcelona o regresar a Argentina. Lionel eligió quedarse y Jorge permaneció a su lado.

Un padre que siempre estuvo detrás de escena

A pesar de haber sido una figura central en la vida del futbolista, Jorge Messi mantuvo durante años un perfil extremadamente bajo.

Concedió pocas entrevistas y fueron escasas sus apariciones públicas. Su lugar habitual estaba lejos del centro de la escena, acompañando a su hijo y ocupándose de los asuntos familiares y profesionales.

También tuvo un papel central como representante de Lionel y participó en las negociaciones comerciales que convirtieron al apellido Messi en una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo.

Su presencia era habitual junto al resto de la familia en los grandes acontecimientos deportivos, especialmente durante los Mundiales.

La preocupación que había generado su estado de salud

La salud de Jorge había generado preocupación durante los últimos meses. En junio, la familia Messi había difundido un comunicado en el que confirmó que atravesaba una situación médica y señaló que se encontraba “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

En aquel momento, sus familiares habían pedido respeto por la privacidad y cuestionaron las versiones que circulaban sobre su estado de salud.

Finalmente, Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario.

“Por encima de ser un buen jugador, sos una excelente persona”

En una entrevista de 2007, Jorge le dejó públicamente a Lionel un mensaje que con el paso de los años adquirió un significado especial.

“Vos sabés muy bien que hemos pasado muchos momentos buenos y no tan buenos”, le dijo entonces. Y agregó que las dificultades los habían ayudado a hacerse más fuertes.

Pero hubo una frase que resumió la mirada que Jorge tenía sobre su hijo: “Por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona”.

Aquel hombre que acompañó al niño que soñaba con jugar al fútbol hasta convertirse en una leyenda mundial murió en Rosario, la ciudad donde comenzó la historia de Lionel Messi.