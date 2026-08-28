El automovilismo argentino perdió a una de sus figuras más reconocidas. Jorge Pedersoli, histórico preparador del Turismo Carretera, falleció a los 84 años, luego de atravesar un delicado momento de salud.

Ads

Aunque nunca fue quien se sentó detrás del volante, su nombre quedó asociado a algunos de los autos y motores más emblemáticos de la historia del deporte motor nacional. Sus desarrollos fueron determinantes para conseguir títulos y récords que todavía permanecen en la memoria de los fanáticos.

14 campeonatos y una trayectoria histórica

Pedersoli fue el preparador con más títulos en la máxima categoría del automovilismo argentino. Conquistó 14 campeonatos de Turismo Carretera: 10 con Chevrolet, tres con Dodge y uno con Ford.

Ads

Su primera consagración llegó en 1968 junto a Carlos Pairetti y el recordado “Trueno Naranja”, mientras que el último campeonato de su extensa trayectoria lo obtuvo en 2007 junto a Christian Ledesma.

A lo largo de los años compartió proyectos con algunos de los pilotos más importantes del TC. Junto a Omar Wilke fue campeón con Carlos Pairetti, Jorge Cupeiro, Francisco Espinosa y Roberto Mouras.

Ads

Luego continuó su camino en forma independiente y alcanzó nuevos títulos junto a Juan María Traverso, Guillermo Ortelli y Christian Ledesma.

Los motores que quedaron en la historia

El nombre de Pedersoli también quedó ligado a algunos de los vehículos más recordados del automovilismo argentino.

Uno de sus grandes hitos fue el desarrollo del motor del “Trueno Naranja”, con el que Pairetti se consagró campeón en 1968.

Ads

También tuvo un papel fundamental en el histórico “7 de Oro”, el Chevrolet con el que Roberto Mouras consiguió en 1976 una marca que todavía forma parte de la historia del TC: seis victorias consecutivas.

Su trabajo trascendió incluso los resultados deportivos y llegó al desarrollo tecnológico de los motores utilizados en la categoría.

El proyecto que cambió los motores del TC

En 2006, Pedersoli trabajó junto a Nicolás Colloca en el desarrollo de un motor multiválvulas destinado a incrementar la potencia de los impulsores utilizados en el Turismo Carretera.

El proyecto fue presentado ante la ACTC y recibió el visto bueno para avanzar con una nueva tecnología: una tapa de aluminio de 24 válvulas y doble árbol de levas a la cabeza.

Tres años después, en 2009, Pedersoli realizó las pruebas en banco del primer motor Ford equipado con ese sistema. El impulsor alcanzó 404 caballos de potencia.

Ese desarrollo se convirtió en la base de los motores que el Turismo Carretera comenzó a utilizar desde 2015. Sin embargo, algunas diferencias con la ACTC hicieron que el proyecto quedara posteriormente en manos de Oreste Berta, quien completó los prototipos.

Un reconocimiento por su trayectoria

El legado de Pedersoli había sido reconocido oficialmente el año pasado, cuando recibió un diploma en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por su trayectoria en el ámbito deportivo.

El homenaje fue compartido con José Miguel “Polaco” Herceg.

Con su muerte desaparece una figura que, sin haber sido piloto, construyó buena parte de la historia del Turismo Carretera desde los boxes, detrás de motores que llevaron a grandes campeones a la gloria.

A los 84 años, Jorge Pedersoli dejó una marca imborrable en el automovilismo argentino y su nombre quedó definitivamente asociado a una de las épocas más importantes del deporte motor nacional.