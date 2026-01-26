El último jueves murió Julio Campante, reconocido periodista de La Plata y referente del periodismo partidario de Estudiantes, cuya voz quedó marcada para siempre en la historia del programa Ruge el León, que creó y condujo durante más de 30 años. Tenía 80 años.

Ads

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial del ciclo radial, que lo despidió con un mensaje cargado de emoción y una imagen de Campante en los estudios. “Con profunda tristeza despedimos a Julio Campante, creador y conductor de Ruge el León”, expresaron. Y agregaron: “Pincharrata de ley, apasionado y fiel, su voz y su amor por Estudiantes quedarán para siempre. Hasta siempre, Julito”.

El fallecimiento generó una fuerte repercusión en La Plata y en el ambiente periodístico de la provincia de Buenos Aires, donde Campante era una figura respetada y muy querida. A los mensajes de despedida se sumaron oyentes, colegas, amigos y personas vinculadas al mundo del fútbol y la comunicación.

Ads

El Club Estudiantes de La Plata lamenta el fallecimiento de Julio Campante, reconocido hincha y ex dirigente. Tenía 80 años y, desde la fundación del programa partidario Ruge El León hace más de tres décadas, estuvo al frente de su conducción. Acompañamos a su familia y seres… — Estudiantes de La Plata Club (@edelpclub) January 22, 2026

También Estudiantes de La Plata expresó públicamente su pesar por la muerte del histórico hincha y comunicador. “Lamentamos el fallecimiento de Julio Campante, reconocido hincha y ex dirigente. Tenía 80 años y, desde la fundación del programa partidario Ruge El León hace más de tres décadas, estuvo al frente de su conducción. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento”, señalaron desde el club.

Campante dejó una huella profunda en el periodismo deportivo platense, con un estilo apasionado, frontal y profundamente identificado con los colores de Estudiantes. Su nombre quedó ligado para siempre a una forma de contar el fútbol desde el sentimiento, sin perder el compromiso con la palabra y la audiencia.

Ads