Santa Isabel González, madre del senador bonaerense Mario Ishii, falleció este domingo 18 de octubre en el Hospital Traumatológico Municipal Domingo Angio, en José C. Paz. La noticia fue confirmada por la Municipalidad, que difundió un comunicado oficial para informar el deceso y acompañar a la familia.

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En el texto, el municipio la recordó como una servidora pública y destacó su dedicación, calidez humana y vocación de servicio. También expresó su acompañamiento a Ishii, sus familiares, amigos y allegados ante la pérdida.

Ishii ocupa actualmente una banca en el Senado de la provincia de Buenos Aires y ejerce la vicepresidencia primera de la Cámara. Se encuentra en uso de licencia como intendente de José C. Paz.

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Quién fue Santa Isabel González

Conocida como Doña Santa, González tuvo participación en la vida política y social de José C. Paz. Se desempeñó como concejal y fue intendenta interina del distrito.

En 2004 quedó al frente del municipio durante 17 días, mientras su hijo viajaba a Japón. En ese momento, era la primera concejal de la lista por la que Ishii había llegado al gobierno municipal, según reconstruyeron medios nacionales como LA NACION e Infobae.

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Su trayectoria también estuvo vinculada con tareas de asistencia social. En una crónica publicada en 2002, LA NACION informó que González dirigía la Casa de las Provincias, una entidad de bien público en la que realizaba actividades comunitarias.

Ese mismo año fue víctima de un secuestro extorsivo. Según informó el diario, permaneció cautiva durante varias horas y fue liberada antes de que se concretara el pago del rescate.

Tras conocerse su fallecimiento, la Municipalidad de José C. Paz destacó su paso por la función pública y sostuvo que dejó una huella en la comunidad.

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La noticia también generó mensajes de condolencias y recuerdos en las redes sociales. En una publicación del medio local El Primero Noticias, una persona que afirmó haber trabajado con González la recordó como “una mujer con un hermoso corazón”. Otro usuario destacó su labor como enfermera y la describió como “una gran persona”.

Los restos de Santa Isabel González serán velados este lunes 19 de octubre, de 9 a 11, en la Cochería Siciliano, ubicada en avenida Presidente Rivadavia 181, en José C. Paz.