Leonardo Cohen Arazi, exrelacionista público y exjefe de prensa de Ricardo Fort, murió este jueves en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde cumplía prisión domiciliaria tras ser condenado en la causa por los abusos contra futbolistas juveniles de Independiente.

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El hombre tenía 55 años y había recibido una pena de diez años de prisión en marzo de 2026, mediante un juicio abreviado homologado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora. La sentencia se conoció públicamente en junio.

Según las primeras informaciones difundidas en diario Clarín, su cuerpo fue encontrado durante la tarde y las versiones iniciales indicaban que habría fallecido por causas naturales, en medio de problemas de salud que lo afectaban desde hacía tiempo.

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La condena fue por promoción de la prostitución agravada en siete hechos, por abuso de una situación de vulnerabilidad y por tratarse de víctimas menores de 18 años. Pese a la pena, Cohen Arazi tenía autorización para salir de su domicilio seis días por semana para trabajar en un maxikiosco de Sarandí.

La causa que conmocionó al fútbol argentino

La investigación salió a la luz en 2018, tras conocerse denuncias sobre la captación y los abusos contra futbolistas menores de edad de las divisiones inferiores de Independiente, en Avellaneda.

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El expediente fue investigado inicialmente por la fiscal María Soledad Garibaldi, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Avellaneda. La causa avanzó sobre adultos acusados de contactar a los jóvenes y someterlos a situaciones de explotación sexual.

Con el paso de los años, seis adultos fueron condenados por hechos vinculados con el caso. Cohen Arazi fue el último en recibir sentencia, siete meses antes de su muerte.

Además de su vínculo con el ambiente del espectáculo, había trabajado como relacionista público de boliches porteños y como jefe de prensa de Ricardo Fort.

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El caso dejó al descubierto la vulnerabilidad de jóvenes futbolistas y derivó en condenas que marcaron uno de los escándalos judiciales más resonantes del fútbol argentino.