El abogado de Diego Maradona despidió a través de las redes sociales a su amigo y cliente y pidió que se investiguen las horas finales del Diez "hasta las últimas consecuencias". "Hoy es un día de profundo dolor, tristeza y reflexión. Siento en mi corazón la partida de un amigo a quien honré con mi lealtad y compañerismo hasta el último de sus días", comenzó su texto que tituló “comunicado" .

"Mi despedida la hice con él en persona y el velatorio debe ser un momento íntimo y familiar", dijo el letrado. Luego, se refirió al informe emitido por la Fiscalía de San Isidro sobre cómo fueron las últimas horas del ex futbolista y las causas de su muerte: "Es inexplicable que durante doce horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abogado a esos fines”.

Además, definió como una "criminal idiotez" el hecho de que la ambulancia tardara media hora en llegar a la casa del barrio privado en Tigre donde se había ido a vivir Maradona para comenzar con su rehabilitación. "Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias", dijo y citó a quien fuera su amigo: “Como decía Diego, ‘vos sos mi soldado, actuá sin piedad’″.

Para cerrar "este momento de profunda desolación y dolor", agregó: "Fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta. Que descanses en paz, hermano". La publicación fue repudiada por cientos de usuarios de Twitter, quienes calificaron al abogado de "chanta" y "parásito". "Aún muerto queres seguir sacando provecho. Dejalo descansar en paz", fue una de las tantas respuestas.

Lo mataste vos y Estinfale, lo aislaste de sus afectos, lo estrujaste a mas no poder, lo dopaste y le robaste el alma. No tenes perdon! HDP!

Ojalá toda la guita que ganaste a costa de parasitarlo, te la tengas que gastar en seguridad y no puedas caminar por la calle tranquilo

No tenés vergüenza. Llevas años cortándole el contacto con su gente y no esperás ni un día para empezar a señalar.

no estás en el velatorio porque sabés que no salís vivo, no porque respetes la intimidad de la familia, si nunca lo hiciste, lacra

