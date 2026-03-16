Fue una de las voces más reconocidas de las transmisiones futbolísticas en la televisión argentina y protagonista central de la cobertura del fútbol durante más de tres décadas.

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Araujo alcanzó una enorme popularidad al frente de Fútbol de Primera, el ciclo que condujo entre 1989 y 2004 y que cada fin de semana resumía la fecha del campeonato de primera división. Durante esos años, el programa se convirtió en una referencia para los hinchas y marcó a generaciones de televidentes que seguían los goles y las jugadas más destacadas a través de su relato.

En ese período formó una de las duplas más recordadas del periodismo deportivo junto al comentarista Enrique Macaya Márquez. Ambos no solo encabezaron el histórico programa televisivo, sino que también compartieron transmisiones de la Selección Argentina de fútbol en distintas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA y otros torneos internacionales.

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Años más tarde, Araujo regresó al relato televisivo entre 2009 y 2014 como parte del ciclo Fútbol para Todos, la iniciativa estatal que transmitió de forma abierta y gratuita los partidos de la primera división del fútbol argentino. En esa etapa volvió a tomar contacto con una audiencia masiva y a narrar encuentros del campeonato local.

Una trayectoria marcada por el fútbol televisado

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La carrera de Marcelo Araujo estuvo estrechamente ligada a la expansión del fútbol en la televisión argentina. Con un estilo de relato enfático y reconocible, se convirtió en una de las voces más populares del deporte en las décadas de 1990 y comienzos de los 2000.

Su trabajo en Fútbol de Primera lo ubicó en el centro de una etapa en la que el programa dominaba la agenda futbolera del fin de semana. En tiempos previos a la masificación de internet y las redes sociales, millones de hinchas aguardaban la emisión dominical para ver los goles y las jugadas destacadas de la fecha. Su voz quedó asociada a numerosos momentos recordados del fútbol argentino.