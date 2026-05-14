El ex intendente de Capitán Sarmiento, Oscar Darío Ostoich, falleció este jueves a los 81 años de edad. Se encontraba internado en el Hospital San Carlos, luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular en el mes de marzo.

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Desde el Municipio, lamentaron el fallecimiento de quien fuera electo jefe comunal en cinco oportunidades (1995-2003 y 2007-2019) por el peronismo. Luego, desde 2019 fue diputado provincial hasta 2021. En su memoria, la intendente Fernanda Astorino Hurtado decretó un día de duelo en la ciudad.

El velatorio de Ostoich, apodado como “Chiquito”, se desarrollaba este jueves de 18:00 a 24:00 y el viernes de 08:00 a 11:00. La inhumación será en el cementerio local a las 11:00.

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Desde el Partido Justicialista local expresaron su “profundo pesar” por el fallecimiento de quien “fue cinco veces elegido por el pueblo de Capitán Sarmiento para conducir los destinos del distrito”.

“Su extensa labor en la función pública, su compromiso con la vida política local y su militancia dentro del Partido Justicialista lo convierten en una figura central de nuestra historia democrática, institucional y partidaria”, acotaron.

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Y agregaron: “Con aciertos, debates, desafíos y decisiones propias de toda vida pública, su nombre queda ligado de manera indeleble al desarrollo de Capitán Sarmiento y a una etapa muy importante del peronismo local y regional”.

Asimismo, señalaron que “en este momento de profundo dolor”, acompañan “con respeto y afecto a toda su familia, especialmente a su compañera de vida, Irma; a su hijo Germán Ostoich, actual concejal de nuestra ciudad; y a todos sus seres queridos, amigos, compañeros y compañeras”.

“Desde el Partido Justicialista lo despedimos con reconocimiento por su trayectoria, por su vocación de servicio y por el lugar que ocupa en la memoria política de nuestro pueblo. Un abrazo sincero a quienes comparten con nosotros el dolor de su partida”, concluye el comunicado del PJ.

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Más mensajes de dirigentes del peronismo:

Con mucha tristeza despedimos a Oscar "Chiquito" Ostoich, un gran compañero al que vamos a extrañar.



Acompañamos a sus familiares, amigos y al pueblo de Capitán Sarmiento. pic.twitter.com/ciwwRhkE3f — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 14, 2026

Con profundo dolor despido al entrañable compañero y referente del peronismo bonaerense Oscar Ostoich.



Hasta siempre Chiquito ❤️✌️ pic.twitter.com/hXiQa0Weeb — Andrés Larroque (@larroqueandres) May 14, 2026

Con muchísima tristeza despedimos al querido y adorable compañero Oscar "Chiquito" Ostoich, exintendente de Capitán Sarmiento, un hombre noble, comprometido y profundamente enamorado de su comunidad.



Oscar fue de esos dirigentes que honran la política desde la cercanía, el… — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) May 14, 2026