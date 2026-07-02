La ciudad de Pinamar atraviesa una jornada de pesar tras conocerse la muerte de Rafael “Rafa” De Vito, empresario de la construcción y exintendente municipal, una de las figuras vinculadas al desarrollo urbano y económico del distrito durante las últimas décadas.

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De Vito llegó a Pinamar en 1976 con un tractor y sin un patrimonio consolidado, con el objetivo de iniciar su actividad laboral en el rubro de la construcción. Con el paso de los años, aquel comienzo dio lugar a la conformación del Grupo De Vito, una empresa con presencia en distintos sectores productivos.

Sus primeros trabajos estuvieron ligados al movimiento de suelos en obras emblemáticas de la ciudad, como el Hotel del Bosque y el desarrollo del campo de golf. Con el tiempo, amplió su actividad hacia el transporte de cargas, la producción de hormigón, el asfalto y proyectos turísticos como el balneario Cocodrilo y el Tennis Ranch.

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Además de su desarrollo empresarial, tuvo participación en la vida política local. Fue concejal y posteriormente intendente de Pinamar, cargos desde los cuales intervino en distintas etapas de la gestión municipal.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre ligado al trabajo y al desarrollo de la ciudad. Su trayectoria estuvo marcada por la construcción de un grupo familiar que hoy continúa activo en la región.

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Con su fallecimiento, Pinamar despide a una figura que tuvo incidencia en el crecimiento económico y urbano del distrito durante las últimas décadas.