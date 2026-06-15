Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una de las figuras más reconocidas de los derechos humanos en Argentina, murió este domingo a los 95 años. La noticia fue confirmada por su familia y por la organización que encabezaba.

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"Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida", expresaron desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora a través de sus redes sociales.

Según confirmó su hija, Fabiana Almeida, la dirigente falleció mientras permanecía internada en el Hospital Italiano. "Se fue dormidita. No sufrió el último momento y estuvo de la mano de mi hermano y mía", señaló.

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Sus restos serán velados en la sede de FOETRA, el sindicato de las telecomunicaciones. "Mamá quería ahí, en un sindicato, nada de Legislatura y nada de Congreso", explicó su hija.

Almeida se convirtió en una referente de la lucha por los derechos humanos luego de la desaparición de su hijo Alejandro Almeida, secuestrado el 17 de junio de 1975 por la Triple A. En 1979 se integró a Madres de Plaza de Mayo.

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Tras la división de la organización en 1986, permaneció en la Línea Fundadora, desde donde sostuvo durante décadas el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

En los últimos años compartió el rol de principal referente del organismo junto a Nora Cortiñas, fallecida en 2024.

La noticia generó numerosas repercusiones. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó que "la tristeza es enorme" y destacó su trayectoria en la organización.

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También la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner la despidió con un mensaje en redes sociales: "Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty".

Nacida en el barrio porteño de Belgrano, Almeida estudió magisterio, formó una familia junto a su esposo Jorge y tuvo tres hijos. La desaparición de su hijo Alejandro la llevó a sumarse a Madres de Plaza de Mayo en 1979 y desarrollar una extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos y el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.