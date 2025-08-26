La muerte de Francisco “Panchi” Andrés, un joven de 17 años que jugaba en Huracán de Pellegrini, mantiene en duelo a toda la región del oeste bonaerense. El adolescente, oriundo de Catriló (La Pampa), había estado casi 15 días internado luego de un accidente automovilístico ocurrido cuando viajaba rumbo a una prueba en Deportivo Mac Allister de Santa Rosa.

“Panchi”, que se desempeñaba en la cuarta división de Huracán y ya sumaba minutos en primera, era muy querido en su club. En las últimas semanas, todas las categorías de la institución expresaron su apoyo a través de banderas, mensajes y homenajes en redes sociales.

Tras su fallecimiento, Huracán publicó un emotivo comunicado: “Hoy nos toca despedir a alguien que partió demasiado pronto, pero que en su paso por esta vida nos regaló los momentos más puros y felices. (…) No es un adiós, es un hasta siempre. Porque mientras la pelota siga rodando en nuestras memorias, vos vas a seguir jugando con nosotros”.

El otro club de la ciudad, Atlético Pellegrini, también se sumó con un mensaje de respeto: “Con profundo dolor despedimos a Francisco Andrés. (…) La rivalidad deportiva queda a un lado cuando nos atraviesa la tristeza. Hoy estamos juntos como comunidad”.

En paralelo, un hincha de Atlético publicó una carta en redes sociales que se viralizó rápidamente, incluso entre los propios simpatizantes de Huracán. El mensaje, escrito desde el dolor y la indignación, cuestionó la decisión de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, que resolvió suspender solo el partido entre Huracán y Tres Llantas, manteniendo el resto de la fecha en disputa.

“Eso no es respeto, eso no es empatía. Eso es seguir con ‘el circo’, como si los puntos valieran más que la vida de un pibe”, señaló el hincha, reclamando que toda la jornada debía haberse detenido en señal de duelo colectivo.

El escrito también recordó la figura del joven: “Panchi era un pibe con sueños, con amigos, con familia, que se fue demasiado pronto. Cuando falta un pibe, sobra todo lo demás”.

Mientras tanto, el encuentro entre Huracán y Tres Llantas fue reprogramado para el miércoles 27 de agosto (20.00 tercera y 22.00 primera). Además, el club decidió no disputar el último domingo sus compromisos en el Senior y el Femenino.