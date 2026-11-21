Un hombre de 68 años murió en un accidente vial ocurrido durante la noche del viernes sobre la Ruta Provincial 11, en inmediaciones de General Lavalle. La camioneta en la que viajaba despistó, volcó sobre el cantero central y se incendió. Una mujer que lo acompañaba resultó herida y fue hospitalizada.

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El siniestro fue reportado al sistema de emergencias 911 cerca de las 23.20. El vehículo involucrado era una Jeep Renegade que terminó envuelta en llamas, lo que movilizó a bomberos, personal sanitario y efectivos policiales, según informó el medio marplatense El Atlántico.

El conductor murió y la acompañante fue hospitalizada

La víctima fue identificada como Omar Pedro Pérez, de 68 años, oriundo de Quilmes. Su cuerpo fue encontrado a pocos metros de la camioneta, según las primeras actuaciones realizadas en el lugar.

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La mujer que viajaba con él, de aproximadamente 60 años, recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada al centro de salud de San Clemente del Tuyú. Ingresó inconsciente y, hasta el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre su evolución.

Investigan las causas del accidente en la Ruta 11

Entre las condiciones registradas durante el operativo, la Policía Vial indicó que el pavimento estaba mojado y que la visibilidad era reducida. Sin embargo, todavía no se estableció qué provocó el despiste y el posterior vuelco e incendio de la camioneta.

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La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, cuyo titular es el fiscal Mario Pérez, y fue caratulada como homicidio culposo.

Los investigadores trabajan para reconstruir la mecánica del accidente y determinar las circunstancias en las que la Jeep Renegade perdió el control y terminó sobre el cantero central de la ruta.