Una mujer de 49 años murió luego de haber sido baleada por su pareja mientras atendía un puesto de venta ubicado debajo de un puente de la Panamericana, en Pilar. El ataque ocurrió el lunes por la tarde y el acusado fue detenido tras intentar quitarse la vida durante la fuga.

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La víctima fue identificada como Mónica Ligorria, domiciliada en Villa Astolfi. Según la información difundida, se encontraba trabajando en un puesto de venta de huevos ubicado debajo del puente del kilómetro 57, en inmediaciones de la entrada al country Estancias del Pilar, en el barrio El Panchito.

Poco después de las 14.00, hasta el lugar llegó su pareja, Hernán Ayerbe, de 57 años. Tras una breve discusión, el hombre habría efectuado tres disparos y uno de ellos impactó en la cabeza de Ligorria.

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La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde permaneció internada durante varias horas. Sin embargo, según publicó el medio local Qué Pasa Web, cerca de las 20.00 murió como consecuencia de las heridas sufridas.

La fuga y la detención

Después del ataque, Ayerbe escapó a bordo de una camioneta Peugeot Master blanca y tomó la Panamericana en dirección a Campana, donde reside.

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A la altura del kilómetro 70, el hombre detuvo el vehículo y se efectuó un disparo en la cabeza. La herida fue superficial y pudo salir de la camioneta, aunque quedó tendido en el lugar.

Fue trasladado a un hospital de Campana y permaneció bajo custodia policial. Luego recibió el alta médica y quedó detenido a disposición de la Justicia.

En el lugar también fue secuestrada un arma de fuego que, según la información difundida, sería la misma que habría sido utilizada durante el ataque contra Ligorria.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género de Pilar. Los investigadores buscan reconstruir las circunstancias del crimen y establecer si existieron antecedentes de violencia de género entre la víctima y el acusado, algo que hasta el momento no fue confirmado.

El ataque habría sido presenciado por varias personas que se encontraban en la zona, entre ellas transeúntes y otros vendedores ambulantes. En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos de Policía Científica.