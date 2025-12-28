La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) negó que el estado de la Ruta Nacional N° 3 haya provocado muertes o siniestros viales en el tramo que atraviesa el partido de Azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y responsabilizó directamente a los conductores. La postura fue presentada ante la Justicia Federal de Azul, en el marco del amparo impulsado por el Municipio por el deterioro de la traza.

El pronunciamiento se conoció mientras esta semana se produjo un accidente fatal en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 228, en jurisdicción del partido de Las Flores, donde murió un matrimonio domiciliado en Berisso, lo que volvió a poner el foco sobre la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del interior bonaerense.

La respuesta judicial fue firmada por Daniela Paula Borghini, nueva abogada de la DNV, en el expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Azul, a cargo del juez Martín Bava. Allí, el organismo rechazó “todas y cada una” de las afirmaciones del Municipio y sostuvo que “no se acredita ni siquiera de manera sumaria o verosímil la existencia de muertes” atribuibles al estado de la ruta.

Vialidad niega deterioro y apunta a los conductores

En su presentación, Vialidad Nacional aseguró que la siniestralidad vial en la Ruta 3 “es debida a la negligencia, impericia o imprudencia del usuario conductor, o a la mala conservación de los vehículos”, y negó que el tramo Azul–Cacharí presente “un deterioro significativo” o que existan siniestros frecuentes con consecuencias fatales.

“Niego que la Ruta N° 3 presente deformaciones importantes en la calzada, falta de señalización o banquinas en mal estado”, sostuvo Borghini, y agregó que el Municipio de Azul “no aporta pruebas suficientes para demostrar sus dichos”.

La abogada también rechazó que Vialidad Nacional sea responsable del control del uso del corredor vial y aclaró que esa tarea corresponde a otros organismos, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fuerzas provinciales o municipales.

El amparo y el reclamo del Municipio de Azul

Según informó el medio local Diario El Tiempo, el Municipio de Azul promovió la acción de amparo al considerar que el estado de la Ruta 3 pone en riesgo la vida y la salud de quienes la transitan, además de afectar el desarrollo económico y la prestación de servicios públicos. Sin embargo, para la DNV, la vía judicial elegida “no resulta procedente” y pretende condicionar decisiones de inversión que son competencia del Poder Ejecutivo Nacional.

“La acción de amparo no es el ámbito adecuado para definir políticas públicas de obra vial”, afirmó Borghini, y advirtió que, de prosperar este criterio, “los jueces se convertirían en árbitros de las decisiones de infraestructura en todo el país”.

Concesiones y responsabilidades

En otro tramo del escrito, Vialidad Nacional señaló que el sector de la Ruta 3 cuestionado se encuentra bajo un régimen de concesión, y que las tareas de mantenimiento, conservación y seguridad vial están a cargo de las empresas concesionarias. Según el organismo, la DNV “no detenta la guarda ni la custodia del corredor” y no puede ejecutar obras directas en ese tramo.

También indicó que se encuentra en marcha un proceso de licitación de la Red Federal de Concesiones, que incluye a la Ruta 3 en su paso por Azul, con una eventual adjudicación prevista para fines de este año o comienzos del próximo.

Reserva para llegar a la Corte Suprema

Finalmente, la abogada de Vialidad Nacional solicitó al juez Bava que desestime el amparo promovido por el Municipio de Azul en todos sus términos y dejó expresa reserva de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de un fallo adverso.

Mientras tanto, el accidente fatal ocurrido en Las Flores, con víctimas de Berisso, volvió a exponer la preocupación creciente por la seguridad en la Ruta 3, una arteria clave para la conectividad del interior bonaerense y escenario recurrente de reclamos, cruces políticos y judiciales.