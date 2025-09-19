La sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de Berazategui seguirá abierta, anunció el intendente Juan José Mussi.

Mientras a nivel nacional se sigue investigando un presunto entramado de corrupción con compras del organismo, gracias a diversas gestiones y con la intervención de Mario Molver, concejal de La Libertad Avanza, se logró revertir su cierre, según el jefe comunal.

En sus declaraciones públicas recientes, Mussi subrayó que, independientemente de filiaciones políticas, cualquier aporte al distrito será reconocido públicamente: “cada vez que alguien —aunque no sea de mi partido político— haga algo por Berazategui lo voy a hacer público para agradecer como corresponde”.

Aunque se reabrirá este viernes, resta ver cómo se mantendrá la continuidad operativa. Ayer mismo Mussi había anunciado: “El Gobierno Nacional, a partir de hoy (jueves 18/09), cerró la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de Berazategui. Repudiamos enérgicamente esta decisión insensible, que sólo suma trabas y dificulta aún más la vida a nuestros vecinos y vecinas más vulnerables”.

