Ante un nutrido grupo de vecinos que se congregaron en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), Juan José Mussi juró como Intendente de Berazategui, asumiendo así su sexto mandato al frente de la comuna. En un discurso, el jefe comunal delineó sus objetivos y dejó en claro su postura frente a los desafíos que enfrentará su gestión.

"Vamos a seguir defendiendo la educación y la salud pública. No le vamos a poner piedras en el camino a nadie. No somos opositores por ser opositores mismos. Vamos a acompañar lo bueno y a plantarnos ante lo malo. Me preocupa algunas cosas que dijo el Presidente, pero lo que más me preocupa es que tenga un gabinete manejado por Macri. A la oposición de Berazategui le pedimos lo mismo en el ámbito local", expresó Mussi, subrayando su compromiso con las políticas sociales y su disposición al diálogo.

Ante las críticas sobre su edad, Mussi respondió con firmeza: "Hace cuatro años dijeron que estaba viejo. Bueno, hoy tengo cuatro años más. Pero recuerden que el viento es viejo, pero sopla. Todo lo que hicimos en Berazategui fue porque soplamos y lo vamos a seguir haciendo, cualquiera sean las circunstancias".

En un acto simbólico, se tomó juramento a los 12 concejales titulares electos, representando a diferentes fuerzas políticas. Por Unión Por la Patria, juraron Carlos Balor, María Del Carmen Flores, Federico López, Lucía Vega, Matías Aguirre, Jennifer Noro y Omar Acosta. Por La Libertad Avanza, hicieron lo propio Ezequiel Troncoso, Rosalía García y Rubén Romano. Por Juntos por el Cambio, juraron Héctor Ravelo y Sandra Massimino. A cada uno de ellos se les entregó sus diplomas, marcando el inicio de una nueva etapa legislativa en Berazategui.