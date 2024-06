El intendente de Berazategui llevó a cabo una ceremonia para homenajear a las víctimas civiles fusiladas en 1956 durante un levantamiento encabezado por el General Juan José Valle y Raúl Tanco, que buscaba derrocar la dictadura de Pedro Aramburu.

Juan José Mussi encabezó el homenaje desde el Mausoleo de Ezpeleta, donde descansan los restos de los mártires berazateguenses Román Salas y José María Campos, y los quilmeños Fermín Jeanneret, Dante Hipólito Lugo, Aldo Emir Jofré y Miguel Ángel Mouriño.

Mussi se dirigió a los presentes durante el homenaje.

La ceremonia que recordó los 68 años de los fusilamientos de José León Suárez, reunió a referentes políticos, gremiales y sociales de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes. Durante su alocución el jefe comunal llamó a la unidad del peronismo y a decirle “No” a la Ley bases.

“Vengo a traer un mensaje de unidad. El peronismo es el único movimiento nacional y popular que rescató los derechos de los y las argentinas y es el único que puede seguir haciéndolo. Y tenemos que recuperar el poder”, afirmó el intendente.

Y haciendo alusión a las pancartas que se observaban entre los presentes señaló: “Tengo enfrente un cartel que dice ‘No a la Ley de Bases, no a los despidos, no a los tarifazos’. Si el peronismo hubiera estado unido, esto no habría pasado”.

Multitudinaria presente en la conmemoración en el cementerio de Ezpeleta.

“Hay un único enemigo que es el modelo neoliberal porque los enemigos son los que quieren vender la patria y a los que les tenemos que decir que la Patria no se vende”, sentenció.

En ese contexto confirmó: “Y por esto mismo, el 12/06, voy a estar pidiendo que no se apruebe la Ley de Bases”; al tiempo que agregó que “los que votan esta ley en contra de la gente, no tengamos ninguna duda, podemos llamarlos traidores”.

El acto finalizó con la marcha peronista.

“Los mártires del 9 de junio nos estarían dando el mismo mensaje que el General Perón le dijo a los trabajadores: ‘Únanse’”, cerró el jefe comunal su discurso. La ceremonia finalizó entonando las estrofas de la marcha peronista y participaron referentes políticos y concejales de los municipios de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes que integran la Comisión Permanente de Homenaje.

Puede interesarte