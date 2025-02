El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, confirmó a través de sus redes sociales que será sometido a una intervención quirúrgica. Con 82 años y una extensa trayectoria en la política local, el jefe comunal llevó tranquilidad a los vecinos y aseguró que, a pesar de la operación, continuará con sus funciones al frente del municipio.

"Queridos vecinos y vecinas, quería contarles que hoy me realizaré una intervención en la que me colocarán un stent coronario, y los médicos me informaron que mañana ya tendría el alta. Así que el lunes ya retomaré mis actividades de agenda.

En algunas semanas, también, me estarán realizando un recambio valvular aórtico. Ambos procedimientos serán realizados por cateterismo", detalló el alcalde.

A través de su cuenta de Instagram, agregó: “Estoy seguro que todo esto me ayudará a continuar en condiciones para seguir conduciendo los destinos de nuestro Municipio, que tanto amo. Les agradezco de corazón a quienes estos días me estuvieron enviando mensajes con tanto amor. Sus palabras me llenan de energía para seguir trabajando por nuestra Patria Chica y tener una pronta recuperación!”.

Desde su entorno, indicaron que el intendente se encuentra en buen estado de salud y que el procedimiento será llevado a cabo este mismo viernes. Mientras tanto, adelantaron que el municipio seguirá funcionando con normalidad y su equipo de gobierno continuará con las tareas diarias de la gestión.