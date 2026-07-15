Nació en Londres, vivió en India y encontró su lugar en Carmen de Patagones. A los 16 años, Aloma tiene una historia que parece escrita para un partido como el que este miércoles enfrentará a Argentina e Inglaterra: aunque vino al mundo en territorio británico, no tiene dudas sobre qué camiseta vestirá cuando la Selección salga a la cancha.

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La historia, reconstruida por Patagones a Diario, tiene todos los condimentos de una película: una adolescente nacida en Inglaterra, criada en el sur de la provincia de Buenos Aires e hija de un irlandés fanático del fútbol que estará sentado a su lado durante el partido.

Aloma alentará a la Scaloneta desde una parrilla argentina del barrio londinense de Battersea, junto a su papá, Andrew Feighery, quien seguramente vivirá el encuentro desde el otro lado de la rivalidad.

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“Viví muy poco tiempo allá y era muy chiquita. Argentina es mi país. Acá crecí y sigo creciendo”, explicó la joven, dejando en claro que su identidad está ligada al lugar donde pasó la mayor parte de su vida.

Su historia comenzó en Londres, donde sus padres se conocieron. Su mamá, Romina Pippi, había emigrado al Reino Unido por trabajo y allí nació su hija. Sin embargo, la familia continuó un recorrido internacional: cuando Aloma tenía apenas tres años se mudaron a Bangalore, India, donde vivió otros tres años.

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A los seis llegó a la Argentina. El destino elegido fue Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires, ubicada a orillas del río Negro y frente a Viedma.

Allí construyó sus recuerdos, hizo amigos y formó la identidad que hoy la lleva a definirse como argentina. “No hincho por Argentina porque sí. Hincho porque me siento unida a todo lo que eso involucra”, aseguró.

El viaje a Londres para visitar a su papá coincidió con una de las citas más esperadas del Mundial. Aunque admite que preferiría ver el partido en Argentina, encontró una forma de sentirse cerca: estará rodeada de compatriotas en Santa María del Sur, una tradicional parrilla argentina ubicada en Battersea que cada vez que juega la Selección se transforma en un punto de encuentro para quienes viven lejos del país.

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La escena será particular: padre e hija frente a frente, con historias diferentes pero unidos por el fútbol. Andrew alentará a Inglaterra, mientras que Aloma llevará puesta la camiseta celeste y blanca.

Eso sí, ella marca una diferencia con humor: si gana Argentina festejarán juntos, pero si Inglaterra convierte un gol no habrá celebración de su parte.

Durante estos días en Londres también volvió a notar algunas diferencias culturales entre ambos países. Según contó, los argentinos suelen vivir el fútbol con más pasión y los ingleses con una actitud más reservada, aunque reconoce que cuando juega su selección “la cosa cambia bastante”.

Más allá del resultado, Aloma asegura que su vínculo con Argentina va mucho más allá del deporte. “Soy una inmigrante que fue muy bien recibida acá. Eso es algo que nunca voy a olvidar”, expresó.

Su vida pasó por tres mundos completamente distintos: Londres, una de las ciudades más cosmopolitas del planeta; Bangalore, una enorme metrópoli de India; y Carmen de Patagones, un rincón del sur bonaerense donde encontró su hogar.

Ahora, mientras sueña con mudarse a Buenos Aires para estudiar Artes Escénicas, disfruta una coincidencia única: ver un Argentina-Inglaterra en la misma ciudad donde nació, pero defendiendo los colores del país que eligió como propio.

Porque aunque nació lejos, para Aloma la camiseta ya está decidida. Es celeste y blanca.