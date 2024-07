La ex secretaria de Estado del ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Vásquez, cumplió con su promesa de campaña apenas asumió su banca en la Cámara Baja promoviendo la eliminación del sistema de registros automotores que además, en la letra de su presentación en el Congreso, incluye un arancel único.

La diputada del PRO presentó la iniciativa el 14 de diciembre del año pasado y en ese momento informó que el Proyecto era acompañado por todas las fuerzas políticas, a excepción de los bloques de la Izquierda y de Unión por la Patria (UxP).

En esa línea apuntó también contra la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la entidad que vende a los Registros todo el material utilizado para llevar adelante su tarea: formularios, chapas patente, cédulas y recibos, entre otros elementos.

“Yo celebro que el ministro esté claramente decidido a avanzar en esa línea”, explicó en referencia a la decisión del titular de la cartera de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, que informó que el Gobierno impulsa la implementación de un proyecto de similares características.

El abogado y funcionario de Milei explicó que el Gobierno Nacional busca lanzar un único registro del automotor digital. Dando así continuidad a la política que llevó al cierre del 40% de estas entidades en todo el país. Además, proponen que la patente sea única y de por vida para cada propietario.

El proyecto de Vásquez también contempla la creación de una "Patente Única de por Vida", que identifique y acompañe al conductor, en lugar de pertenecer al vehículo. “A mí me importa mucho la eliminación del sistema y además con un arancel único, de esto no lo escuché hablar al ministro”, aclaró la diputada del PRO.

En cuanto a la implicancia de la Asociación de Concesionarios precisó: “Es un tema económico que involucra a todo el grupo de Acara, de la Cámara de Comercio Automotor, a los 180 formularios que se completan y que se pagan, eso es lo que impacta enormemente en ese 8% que termina abonando el ciudadano”.

“Eliminar los registros requiere un marco legal que lo haga previsible y sustentable. Desarmar todo este curro que hace años viene comiendo de los argentinos necesita de voluntad política, y creo que el presidente la tiene”, señaló Vásquez.

Y en ese marco aseguró: “No me interesa si el proyecto lleva el nombre y apellido mío, sino que lo que me importa es que se haga. Que la gente, de una vez por todas y que el ciudadano de a pie deje de ser rehén de este sistema nefasto”.

“Esto es un cambio total. Desde el arancel único, sin relación al valor del bien, patente única, desregular la VTV y la eliminación de sellos, con la creación de un registro único nacional digital”, concluyó.

En qué consiste el Proyecto impulsado por el Ejecutivo Nacional

La iniciativa propone una reforma en los registros del automotor que busca establecer una patente única y vitalicia para cada propietario de un vehículo, desde su nacimiento.

“Toda tu vida vas a tener tu número. Te va a seguir toda tu vida, esa chapa, siempre. Y la podés manejar desde internet o el teléfono”, explicó el ministro de Justicia.

Así, Cúneo Libarona detalló que el propietario de un automóvil podrá transferir la chapa del vehículo anterior a uno nuevo. Y en el caso de poseer dos autos, recibirá una placa para cada uno.

En cuanto a los plazos para su implementación efectiva, respondió que están analizando la iniciativa y destacó: “Desde (Raúl) Alfonsín en adelante, intentaron disminuirlo, nosotros lo vamos a ganar, es prioridad”.

“Estamos trabajando, lo llamo task force, un grupo idóneo que tiene problemas laborales, tributarios, de cómo destinar los empleados, todas situaciones en este curro que no se entiende y no es sencillo”, concluyó el funcionario nacional.