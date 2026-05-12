La Universidad Nacional del Sur (UNS) sufrió un nuevo impacto presupuestario luego de que el Gobierno Nacional confirmara que no financiará la construcción del nuevo edificio del Departamento de Ciencias de la Salud, una obra que ya estaba licitada y próxima a ser adjudicada.

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La información fue confirmada por el rector de la UNS, Daniel Vega, en declaraciones a Radio Altos, medio que dio a conocer la situación. Según explicó, desde Nación les comunicaron tiempo atrás que no se aportarían los fondos necesarios para avanzar con el proyecto previsto para el Campus de Palihue.

“Ya estaba licitada, a punto de ser adjudicada, y me informaron que no la iban a financiar; así que lamentablemente esa obra quedó arrumbada sin poderse realizar. No vamos a contar con los fondos para construir el nuevo edificio”, sostuvo Vega.

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La decisión se da en el marco de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, que establece un recorte de más de $78 mil millones en programas de la Secretaría de Educación y suspende transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales.

Si bien el rector aclaró que la UNS no aparece formalmente en el listado de instituciones alcanzadas por el reciente ajuste, señaló que la universidad bahiense ya había sufrido anteriormente los efectos de la política de recortes impulsada por el gobierno de Javier Milei.

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Ante la paralización de la obra, desde la universidad comenzaron gestiones junto al gobierno bonaerense para intentar conseguir una alternativa de financiamiento.

“Estamos trabajando con la Provincia para ver la posibilidad de que aporte al menos los fondos para la construcción de la primera etapa”, explicó Vega.

El nuevo edificio de Ciencias de la Salud era considerado estratégico para el crecimiento académico y científico de la universidad, especialmente en un contexto de aumento de matrícula y expansión de carreras vinculadas al área sanitaria.

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Marcha universitaria y defensa de la educación pública

Vega también respaldó la nueva Marcha Federal Universitaria convocada para esta tarde en distintos puntos del país en defensa de la educación pública y del financiamiento universitario.

Consultado sobre las críticas desde sectores de La Libertad Avanza que calificaron la movilización como “política”, respondió: “Claramente es una marcha política, la educación en Argentina ha sido una política de Estado durante muchos años y nosotros vemos que eso está siendo tremendamente atacado y vulnerado”.

Además, convocó a la comunidad bahiense a participar de la movilización local que partirá desde la esquina de Alem y 11 de Abril hacia el edificio central de la UNS.

“Acompañar a la universidad es defender una Bahía Blanca con más posibilidades de desarrollo. La educación superior genera igualdad y oportunidades todos los días”, concluyó.