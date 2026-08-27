El Gobierno de Javier Milei prorrogó el plazo para presentar ofertas en la licitación para la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La fecha límite original era este jueves 27 de agosto y ahora pasó al martes 15 de septiembre.

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La decisión fue confirmada mediante la Resolución 1386 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial con la firma del Ministro de Economía, Luis Caputo.

La presentación de ofertas había sido fijada originalmente para el 27 de agosto y los interesados podían consultar los pliegos hasta el 12. Con la extensión, ambas fechas se reprogramaron para el 15 y el 1° de septiembre, respectivamente.

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