El Gobierno, a través de la cartera de Ambiente, habilitó a la petrolera Equinor para que haga exploración sísmica -auténtico bombardeo submarino- en los bloques CAN 100, 108 y 114. Más extractivismo en este momento de desastre socioambiental multiplicado. pic.twitter.com/soAxsn949c — Patricio Eleisegui (@Eleisegui) December 30, 2021

Pese a los numerosos reclamos planteados desde diversas organizaciones ambientalistas hasta cámaras empresarias del sector pesquero, el gobierno nacional a través de su ministro de Ambiente, Juan Cabandié, aprobó este jueves oficialmente el cuestionado proyecto para el desarrollo de tareas de exploración sísmica para la potencial explotación offshore de petróleo frente a las costas de Mar del Plata y Bahía Blanca.

La resolución publicada en el Boletín Oficial, declara concluida la suspensión de plazos que se había dispuesto para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto llamado "Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte” y aprueba el mismo para ser desarrollado por la empresa Equinor –que se asoció con YPF y Shell para las tareas de exploración y explotación-.

Después del Chubutaguazo, se viene el MardelPlatazo. ¿En qué mente cabe la posibilidad de autorizar la explotación de petróleo frente a las costas de Mar del Plata y el pueblo acepte? pic.twitter.com/Fmug220TXQ — Revista Cítrica (@revistacitrica) December 30, 2021

Cabe recordar que en septiembre, Cabandié había resuelto suspender "el curso de los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental” del proyecto hasta tanto se recibiera respuesta de todos los órganos que deban ser consultados conforme su competencia en la materia. Esa decisión se había tomado luego de las críticas recibidas en torno al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La resolución oficializada este jueves fija que Equinor “deberá dar estricto cumplimiento a los términos del Plan de Gestión Ambiental". Y explica que tras una presentación realizada por las cámaras pesqueras con representación en Mar del Plata se dio intervención a la Secretaría de Energía; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interintituticional para que se expidieran al respecto.

Hoy @AmbienteNacion aprobó el proyecto de exploración sísmica offshore en el Mar Argentino. La medida carece de licencia social, lo que quedó demostrado en la Audiencia Pública realizada en julio, y va en contra del marco regulatorio y compromisos ambientales de nuestro país. pic.twitter.com/RVhvLOKeM7 — FARN (@farnargentina) December 30, 2021

Meses atrás, la organización Greenpeace también alertó por los riesgos de derrame de petróleo en la zona. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires sobre operaciones petroleras en el Mar Argentino, de avanzarse con la explotación petrolera "sería inevitable que se produzcan derrames de petróleo contemplando incluso derrames de grandes cantidades, mayores a mil barriles”.

El periodista e investigador ambiental, Patricio Eleisegui, calificó la medida del gobierno como un "auténtico bombardeo submarino" y lamentó que haya "más extractivismo en este momento de desastre socioambiental multiplicado". Por su parte, la ambientalista e investigadora, María Di Paola, advirtió que la resolución "va en contra del marco regulatorio y compromisos ambientales de nuestro país".

Se le prende fuego el país y cuenta los recursos por unidades

Se olvidó de la palabra “humedales” (este 31 el proyecto pierde estado parlamentario)

Inaugura “ecoparques” mientras se pierden miles de hectáreas de bosques

Celebra la minería de litio en la Puna — Valeria Fgl (@valeriafgl) December 30, 2021

En tanto, la especialista en ecología y ambiente, Valeria Foglia, también cuestionó fuertemente a Cabandié en sus redes sociales: Cabandié: "No se opuso a las megagranjas; Se quedó callado con la megaminería; No habla de pueblos fumigados; Aprobó exploración sísmica en mar argentino; Habla contra los desmontes nunca contra los responsables; No cuestiona subsidios a los fósiles ¿Ministro de qué?", se preguntó.

La experta, que cuenta con miles de seguidores en redes sociales, además hizo un repaso de la gestión del Ministro al frente de la cartera de Ambiente. "Se le prende fuego el país y cuenta los recursos por unidades; Se olvidó de la palabra “humedales” (este 31 el proyecto pierde estado parlamentario); Inaugura “ecoparques” mientras se pierden miles de hectáreas de bosques; Celebra la minería de litio en la Puna", concluyó.

Con 11 provincias en llamas, el Ministerio de Ambiente avanza con sus planes extractivistas. Se aprobó el proyecto de exploración petrolera en el Mar Argentino por la multinacional Equinor, abriendo la puerta a la instalación off shore de las principales petroleras globales. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 30, 2021

En medio de la polémica decisión de Cabandié, lo concreto es que la iniciativa se aleja de lo planteado por el presidente Alberto Fernández de implementar un canje de deuda al FMI por acción climática. También difiere del Acuerdo de Escazú, impulsado por el presidente del bloque de l Frente de Todos en la Cämara de Diputados, Máximo Kirchner, y que en su oportunidad había sido celebrado por todo el arco del oficialismo.

Desde la ONG ambiental Farn Argentina, sostienen que la aprobación de esta actividad pondrá en riesgo a la pesca y al turismo que se realiza en diversas ciudades de la costa atlántica, ya que de aquí en más, tendrán que convivir con el elevadísimo riesgo ambiental que pesará sobre la región. Cabe remarcar que durante 2020, el puerto de Mar del Plata capturó el 49% de las especies consumidas a nivel nacional.