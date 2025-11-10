"Nada cambia por un gobierno, lo cambiamos entre todos": el mensaje de Egüen en el desfile aniversario de 25 de Mayo
El intendente encabezó el acto central en Plaza Mitre y destacó “la importancia de la comunidad organizada”. Participaron instituciones educativas, culturales y fuerzas vivas del distrito. “El Bicentenario es una meta colectiva que nos obliga a pensar en grande”, afirmó el jefe comunal.
El distrito de 25 de Mayo celebró este domingo su 189° aniversario con un emotivo acto central en la Plaza Mitre y un gran desfile cívico frente al Palacio Municipal, del que participaron instituciones educativas, sociales, culturales, deportivas y fuerzas vivas locales.
El intendente Ramiro Egüen encabezó la ceremonia acompañado por su gabinete, el presidente del Concejo Deliberante, Javier de Marcos, exintendentes, representantes religiosos y una gran cantidad de vecinos que se acercaron a compartir la jornada.
Durante su discurso, el mandatario destacó “la importancia de la comunidad organizada” y llamó a “construir juntos el futuro del Bicentenario”, al señalar que “este desfile muestra lo que somos: una comunidad viva, unida y solidaria, que mira al futuro sin olvidar sus raíces”.
“El Bicentenario es mucho más que una fecha: es una meta colectiva que nos obliga a pensar en grande, a reflexionar sobre lo que hicimos y sobre todo lo que todavía nos falta construir”, expresó Egüen.
El jefe comunal remarcó además que el aniversario marca el inicio de una etapa trascendental: “Hoy comenzamos a desandar la última década previa al Bicentenario”, subrayó según informó diario local La Mañana.
Presencia y reconocimiento
Entre los asistentes estuvieron el padre Carlos Tiberi, párroco de la ciudad, y el pastor Sergio Ríos, de la Iglesia Nuevo Comienzo, quienes brindaron mensajes centrados en la unidad, la armonía y la solidaridad del pueblo. También se destacó la presencia del exintendente Mariano Grau, a quien Egüen dirigió unas palabras de reconocimiento:
“Quiero agradecerte, Mariano, porque de estos 189 años gobernaste diez. Sos parte de nuestra historia viviente, como tantos otros funcionarios, instituciones y fuerzas vivas que han forjado este presente”.
Un llamado a pensar el futuro
Egüen agradeció especialmente el acompañamiento de las comunidades del interior rural, que pese a las dificultades por las lluvias y las inundaciones de los últimos meses se hicieron presentes en la celebración.
“El compromiso de los docentes, la salud, la producción, la policía y los bomberos demuestra que en 25 de Mayo hay sentido de pertenencia y amor por nuestro pueblo”, sostuvo.
El intendente convocó a toda la comunidad a “pensar de manera colectiva el futuro del distrito”, con políticas públicas que abarquen educación, salud, cultura, integración y obras estratégicas. “Nada cambia por un gobierno o un grupo de funcionarios. Lo cambiamos entre todos. Este es el camino: proyectar juntos el 25 de Mayo que queremos”, concluyó.
El acto cerró con un desfile cívico-institucional y actividades festivas que se extendieron durante toda la jornada, en el marco de los festejos por los 189 años de la fundación del partido.
