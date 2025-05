El paro nacional de colectivos convocado por la UTA desde la medianoche de este martes dejó sin servicio a cientos de líneas en el AMBA. Pero en Puente Saavedra, la protesta tomó una forma distinta. Los choferes de la línea 60 cortaron el tránsito sobre la Avenida Maipú y, entre carteles y bocinazos, se escuchó una frase que resonó más allá de la coyuntura: “Nadie se salva solo”.

La referencia no fue casual. Ese mismo lugar fue escenario de una de las escenas más icónicas de El Eternauta, la serie protagonizada por Ricardo Darín que en pocos días se convirtió en un éxito mundial en Netflix. Allí, los personajes enfrentan a los invasores, los cascarudos y una ciudad sitiada. Allí mismo, esta mañana, los choferes denunciaron sentirse abandonados.

"Nadie se salva solo". La frase emblemática de #ElEternauta llegó a Puente Saavedra en la voz de los choferes de la Línea 60. #ParoDeColectivos pic.twitter.com/EHM8avt9a2 — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) May 6, 2025

“Hace ocho meses que no tenemos aumento. La inflación nos pisa la cabeza. Laburamos once horas por día, cinco días a la semana, y no alcanza. Y esto no es solo por nosotros, es por todos. En todo el país los laburantes estamos así. Nadie se salva solo”, expresó uno de los trabajadores frente a las cámaras.

Fotos: Sebastián Vargas (Zona Norte Diario)

Los manifestantes explicaron que el reclamo tiene alcance nacional y que buscan un salario inicial de 1.700.000 pesos, en medio de una escalada inflacionaria que los deja atrás mes a mes. Algunos, como el entrevistado, afirmaron trabajar de lunes a lunes para intentar llegar a fin de mes: “Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador, Día del Padre". Todos los días que se te ocurran, los laburo”, dijo.

Mientras tanto, el tránsito quedó restringido en el cruce entre la Ciudad de Buenos Aires y Vicente López, mano a la Provincia de Buenos Aires, con un solo carril habilitado. La escena, con colectivos detenidos y autos dando marcha atrás, parecía salida de la propia serie. En el resto del AMBA, más de 300 líneas están paralizadas, aunque algunas empresas como DOTA funcionan con normalidad.

Desde el Gobierno, la medida fue calificada como un paro extorsivo, acusando al gremio de "tomar de rehenes a los pasajeros". En las calles, la tensión fue creciendo entre usuarios varados y líneas que no aparecen.

Pese a las complicaciones para miles de pasajeros, la realidad golpea fuerte a los trabajadores del volante, que deben manejar largas jornadas y enfrentan situaciones extremas de inseguridad en el conurbano bonaerense. Como en la ficción, pero esta vez en carne y hueso, en Puente Saavedra volvieron a gritar que solos, no se puede.