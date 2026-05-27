En los operativos, la PSA detuvo a tres personas e incautó más de 26 kilos de cocaína, una importante suma de dinero en efectivo, armas de fuego y otros elementos de interés para la causa.

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La investigación se inició en abril de 2019, a través de una orden del juzgado interviniente a los oficiales aeroportuarios de realizar tareas de análisis sobre los materiales secuestrados en un procedimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el que fue capturado un hombre que intentó exportar sustancia estupefaciente.

Producto de las pesquisas, en agosto de dicho año se detuvo a una persona y se secuestraron 25.317 gramos de cocaína. Con la continuación de las labores investigativas, se logró determinar la existencia de una amplia organización con sede en la Provincia.

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