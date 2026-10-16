La Navidad es una oportunidad para hacer una escapada, cambiar de aire y descubrir algunos de los destinos turísticos más atractivos del país. Para quienes buscan pasar las fiestas lejos de casa, System Travel ofrece paquetes turísticos con salidas programadas para diciembre de 2026, alternativas de playa, sierras y naturaleza, y opciones con pensión completa o todo incluido.

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Las propuestas contemplan distintas duraciones, categorías de alojamiento y servicios, para que cada viajero pueda elegir de acuerdo con sus preferencias y presupuesto.

Seis propuestas para pasar la Navidad en Argentina

Merlo, San Luis: descanso entre las sierras

La localidad puntana es una alternativa para quienes buscan tranquilidad, paisajes serranos y días de descanso en contacto con la naturaleza.

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El paquete contempla 5 días y 3 noches, con salida el 22 de diciembre, transporte en bus semicama y media pensión en el Hotel Villa de Merlo & Spa.

Precio: $366.039 por persona en base doble.

Mar del Plata: Navidad junto al mar

La ciudad balnearia ofrece una opción para disfrutar de la costa atlántica durante las fiestas, con alojamiento bajo régimen todo incluido.

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El programa tiene una duración de 5 días y 4 noches, con salidas el 22, 23 y 24 de diciembre. Incluye transporte en bus semicama, estadía en el Hotel Luz y Fuerza, régimen todo incluido y asistencia al viajero.

Precio: $515.586 por persona en base doble.

San Miguel: relax, spa y golf

Para quienes priorizan el descanso y los servicios recreativos, el paquete al San Miguel Plaza Hotel & Spa (Los Molinos – Córdoba) combina alojamiento con instalaciones para disfrutar de una estadía de relax.

La propuesta comprende 5 días y 3 noches, con salida el 22 de diciembre, traslado en bus semicama y régimen todo incluido.

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Entre sus servicios y atractivos se destacan una cancha de golf de 18 hoyos, piscina climatizada, salón de eventos y spa. También incluye asistencia al viajero.

Precio: $588.344 por persona en base doble.

San Bernardo: una opción para disfrutar de la Costa Atlántica

San Bernardo es otra de las alternativas para quienes desean pasar las fiestas cerca del mar y aprovechar el ambiente de la costa bonaerense.

El paquete incluye 5 días y 4 noches, con salidas el 22 y 23 de diciembre, transporte en bus semicama, alojamiento en el Hotel Luz y Fuerza, régimen todo incluido y asistencia al viajero.

Precio: $650.786 por persona en base doble.

Capilla del Monte: paisajes y naturaleza en Córdoba

Ubicada en el valle de Punilla, Capilla del Monte es una propuesta para quienes prefieren las sierras cordobesas, los paseos al aire libre y un entorno natural diferente para celebrar la Navidad.

El programa tiene una duración de 5 días y 3 noches, con salida el 23 de diciembre de 2026. Incluye bus semicama, pensión completa, alojamiento en el Hotel El Principado y asistencia al viajero.

Precio: $403.587 por persona en base doble.

Cataratas del Iguazú: una Navidad entre maravillas naturales

Las Cataratas del Iguazú son una alternativa para quienes buscan combinar descanso y turismo de naturaleza durante las fiestas de fin de año.

El paquete contempla 4 días y 3 noches, con salida aérea el 23 de diciembre de 2026. Incluye alojamiento en el Falls Iguazú Hotel & Spa (5 estrellas), media pensión, asistencia al viajero, traslados de entrada y salida y excursión a las Cataratas del lado argentino.

Precio informado: $845.766 por persona en base doble.

¿Cómo reservar un viaje para Navidad?

Las propuestas de System Travel permiten elegir entre destinos serranos, ciudades costeras y atractivos naturales, con alternativas de transporte terrestre y aéreo. Los paquetes cuentan con diferentes servicios incluidos según el destino, por lo que se recomienda consultar las condiciones, la disponibilidad y los detalles de cada programa antes de reservar.

Quienes quieran recibir más información o consultar por las reservas pueden comunicarse con la agencia System Travel por WhatsApp al 11 6743-0257 o acercarse a sus oficinas, ubicadas en Avenida Cabildo 2350, Galería Marga, Local 65, en Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.