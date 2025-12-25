





Una discusión por el uso de pirotecnia durante los festejos de Navidad terminó de la peor manera en la ciudad de La Plata, donde un hombre de 68 años mató a balazos a su vecino porque le molestaba el ruido que hacían los hijos de la víctima.

El dramático episodio ocurrió en la madrugada de este jueves en el barrio Aeropuerto, en la zona de 4 y 609. Según informaron fuentes oficiales a Clarín, el agresor disparó desde la ventana de su departamento hacia un grupo de vecinos que se encontraba celebrando.

La víctima fue identificada como Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien recibió al menos dos impactos de bala: uno en el cuello y otro en el hombro. Murió a raíz de las graves heridas sufridas.

El atacante, Juan Carlos Magen, fue detenido poco después del hecho. Personal policial ingresó a su vivienda y logró reducirlo luego de que depusiera el arma que llevaba consigo.

Durante el procedimiento se secuestraron tres armas de fuego: una pistola calibre .40 —utilizada en el ataque— con munición especial, balas teflonadas y cónicas; una escopeta calibre 20; y un rifle de aire comprimido, además de cargadores y municiones.

Tras el homicidio, y en medio de un clima de extrema tensión, vecinos del complejo de monoblocks incendiaron el auto del agresor, un Peugeot 504, como represalia por el crimen.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica y el gabinete de Homicidios de la DDI. La investigación quedó a cargo del fiscal Barraza, mientras que interviene el Juzgado de Garantías N°2, que deberá resolver la situación procesal del acusado.