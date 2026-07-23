La decisión judicial que habilita al Gobierno nacional a suspender el pago del Salario Social Complementario, actualmente canalizado a través del programa Volver al Trabajo, motivó una protesta de organizaciones sociales en Necochea, donde aseguran que 3.200 personas dejarán de percibir el beneficio desde agosto.

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La manifestación se realizó frente a la sede de ANSES, ubicada en calles 59 entre 64 y 66. Allí, la referente de la UTEP Necochea, Patricia Aranda, explicó que la movilización responde a la aceptación, por parte de un juzgado, de la apelación presentada por el Gobierno nacional contra una medida cautelar que mantenía vigente el pago del programa.

Según indicó al medio local TSN Necochea, la resolución implica que más de 900.000 personas en todo el país dejarán de cobrar el beneficio a partir del 5 de agosto.

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Aranda recordó que el Salario Social Complementario fue creado por una ley sancionada por el Congreso en 2016 y cuestionó que la actual gestión nacional "le cambió el nombre y lo congeló desde 2023".

En el caso de Necochea, afirmó que la suspensión del pago provocará que dejen de circular unos 250 millones de pesos mensuales, correspondientes a alrededor de 3.200 beneficiarios. Según sostuvo, ese dinero se destina principalmente a la compra de alimentos, medicamentos, servicios y garrafas, por lo que su eliminación tendrá un impacto directo en el consumo local.

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La dirigente también cuestionó que el Gobierno no haya precisado cuál será el destino de los recursos que dejará de pagar y expresó reparos sobre el nuevo esquema de capacitaciones anunciado para los beneficiarios. En ese sentido, aseguró que muchas personas de la economía popular ya realizan cursos de formación o trabajan en cooperativas y tareas de cuidado, por lo que consideró que "no tener un empleo registrado no significa que no trabajen".

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Además, señaló que la protesta cuenta con el acompañamiento de la CGT y las dos CTA, y forma parte de un plan de lucha nacional que incluyó movilizaciones y cortes en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, adelantó que el 7 de agosto se realizará una nueva movilización nacional, fecha que la UTEP considera emblemática por estar vinculada al origen de la organización y a los reclamos que impulsaron la creación del Salario Social Complementario. "No vamos a permitir que nos quiten derechos. Queremos que la economía popular tenga cada día más derechos y no que nos saquen los que conseguimos", afirmó.