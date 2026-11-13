El recuerdo de Ana “Anita” Peralta Rondanina volvió a reunir a toda una comunidad. Con una sala colmada, lágrimas, abrazos y muestras de afecto, se estrenó en Necochea el documental “Anita, una luz que no se apaga”, una producción que reconstruye la vida de la adolescente de 15 años fallecida el pasado 16 de julio, tras permanecer internada por las heridas sufridas en un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 88.

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La convocatoria superó las expectativas. Mientras se desarrollaba la primera función en el Cine Teatro Toledo, una extensa fila de personas aguardaba para ingresar a la segunda proyección. Familiares, amigos, compañeros, docentes y vecinos acompañaron a los seres queridos de Anita en una jornada atravesada por la emoción.

Según informó el medio local NdeN, entre los presentes estuvieron el intendente Arturo Rojas, la secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Sandra Antenucci, e integrantes de la familia de Magalí Vera.

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Una película para recordar su vida y sus sueños

Dirigido por Fabián Pérez Battaglini, el documental recupera distintas facetas de Anita a través de los relatos de quienes compartieron su vida. Su pasión por el vóley, el sueño de llegar a integrar Las Panteras, su compañerismo y su preocupación por los demás fueron algunos de los aspectos que aparecieron durante la proyección.

Los testimonios de amigos, profesores y familiares permitieron reconstruir la personalidad de una joven que dejó una profunda marca en su entorno.

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Uno de los momentos más emotivos se vivió al finalizar la película, cuando Sofía, hermana de Anita, bailó sobre el escenario mientras se proyectaban imágenes de su danza y fotografías de ambas. Un homenaje que despertó nuevas lágrimas y aplausos entre los asistentes.

El mensaje de su mamá: “Dejen huellas”

Andrea Rondanina fue una de las protagonistas de la noche. Visiblemente conmovida, agradeció el acompañamiento y compartió una reflexión que siempre transmitió a sus dos hijas.

“Siempre les dije a mis dos hijas: dejen huellas”, expresó ante el público.

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La mamá de Anita habló sobre la importancia de ayudar, ser buenas personas y demostrar el cariño a quienes nos rodean. También dejó un mensaje dirigido especialmente a los padres: acompañar a sus hijos en sus actividades, entrenamientos, competencias y proyectos, porque esos momentos compartidos tienen un valor que muchas veces no se dimensiona.

Su reflexión estuvo marcada por la dolorosa certeza de que no sabemos cuánto tiempo tendremos para compartir con nuestros seres queridos.

En ese sentido, pidió que la historia de su hija sirva para recordar la importancia de abrazar, acompañar, expresar el amor y estar presentes en la vida de quienes queremos.

El agradecimiento a Catalina, sobreviviente del accidente

Otro pasaje especialmente sensible de la jornada estuvo relacionado con Catalina, la adolescente que sobrevivió al siniestro vial en el que murió Anita.

Andrea le dedicó palabras de agradecimiento por su fortaleza y por la reacción que tuvo después del accidente para conseguir ayuda. Recordó que aquella intervención permitió que la familia conservara la esperanza mientras su hija permanecía internada.

Catalina también forma parte del documental y aporta su testimonio sobre lo ocurrido. Su participación representa una pieza importante de una producción que busca contar la historia desde las distintas experiencias de quienes estuvieron cerca de Anita.

El director destacó el compromiso de los jóvenes

Tras la proyección, Fabián Pérez Battaglini agradeció a quienes acompañaron el estreno y reconoció especialmente a los adolescentes que aceptaron participar y compartir sus recuerdos.

Entre ellos mencionó a Catalina y a Sophie, destacando su predisposición y confianza durante el proceso de realización.

El director explicó que buscó mostrar quién era Anita a través de las personas que la conocieron. Durante la producción surgieron numerosas anécdotas y recuerdos que permitieron comprender la dimensión del cariño que había construido.

También recordó que se trata de su segunda película presentada en Necochea, luego del documental dedicado a Magalí Vera.

Andrea volvió a reclamar la autovía de la Ruta 88

Más allá del homenaje, el estreno también fue una oportunidad para mantener vigente un reclamo que la familia impulsa desde la muerte de Anita: la construcción de la autovía sobre la Ruta Provincial 88.

Andrea pidió que la obra deje de estar atravesada por diferencias políticas y se convierta en una prioridad para todos los sectores. Sostuvo que se trata de una demanda histórica, que lleva más de dos décadas sin una solución definitiva.

Durante su intervención mencionó que, de acuerdo con los datos que maneja, más de 120 personas perdieron la vida en ese corredor vial.

Si bien reconoció que las imprudencias al volante también forman parte del problema, insistió en la necesidad de contar con una infraestructura acorde al tránsito que circula diariamente entre Necochea y Mar del Plata.

La mamá de Anita aseguró que continuará trabajando para que el pedido avance y convocó a la comunidad a acompañar la iniciativa.

“Es un reclamo que no pertenece a una familia ni a un espacio político, sino a todos los que transitan por esa ruta”, fue el sentido de su mensaje.

Un estreno que también tuvo un fin solidario

La presentación incluyó una propuesta de colaboración comunitaria. Aunque las funciones fueron gratuitas, los asistentes pudieron acercar alimentos no perecederos para ayudar a personas e instituciones que brindan asistencia social.

La respuesta fue importante y Andrea agradeció las donaciones recibidas. Según explicó, la mercadería será distribuida entre distintos espacios comunitarios y posteriormente se informará el destino de lo recolectado.

Además, planteó la posibilidad de organizar una nueva presentación durante el verano, con el objetivo de seguir difundiendo la historia de su hija, promover la seguridad vial y sostener las acciones solidarias.

Anita sigue dejando huellas

“Anita, una luz que no se apaga” es una producción de Atilia Producciones, dirigida por Fabián Pérez Battaglini, con Marina Turletto en la producción y Gustavo “Chapa” Carlos en el montaje.

A través de testimonios e imágenes, la película reconstruye la vida de una adolescente que amaba el vóley, tenía grandes sueños y supo construir vínculos que permanecen intactos a pesar de su ausencia.

El estreno dejó mucho más que una película. Fue un encuentro de afecto, memoria y compromiso colectivo. La historia de Anita sigue movilizando a quienes la conocieron y también a una comunidad que acompaña a su familia en el pedido de una Ruta 88 más segura.